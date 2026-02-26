Ex-Republicanos, Amaro Neto oficializa filiação ao Progressistas

O deputado federal Amaro Neto oficializou sua filiação ao partido Progressistas, nesta quinta-feira (26). O ato aconteceu na sede do Diretório Estadual do partido Progressistas (PP) no Espírito Santo, em Vitória.

O parlamentar deixou o Republicanos, partido ao qual faz parte o prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini. Ele estava filiado a sigla desde 2018. Nas eleições de 2022, Amaro Neto obteve 52.375 votos, o que representa 2,51% do total válido.

A ficha de filiação foi abonada pelo presidente do Progressistas e da Federação União Progressista (UP) no Estado, deputado federal Da Vitória, e contou com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço; do presidente da Assembleia Legislativa e do União Brasil no Espírito Santo, Marcelo Santos; e do secretário da Agricultura, Ênio Bergoli.

A ida para o Progressistas aponta para uma aproximação do parlamentar do grupo que atualmente apoia o projeto de eleição do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) para o comando do Palácio Anchieta em 2027.

Além de Amaro Neto, o Progressistas também filiou outros quadros políticos, que até então pertenciam a partidos que dão sustentação ao projeto de eleição de Lorenzo Pazolini para o comando do Poder Executivo estadual, são eles: o prefeito de Iconha, Gedson Paulino, que também deixou o Republicanos, e o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério, que deixou o PSD.

Já o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges decidirá nas próximas semanas em qual dos dois partidos da Federação União Progressista ingressará.