Ex-Republicanos, Amaro Neto oficializa filiação ao Progressistas
A ida para o Progressistas aponta para uma aproximação do parlamentar do grupo que atualmente apoia o projeto de eleição do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) para o comando do Palácio Anchieta em 2027.
O deputado federal Amaro Neto oficializou sua filiação ao partido Progressistas, nesta quinta-feira (26). O ato aconteceu na sede do Diretório Estadual do partido Progressistas (PP) no Espírito Santo, em Vitória.
O parlamentar deixou o Republicanos, partido ao qual faz parte o prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini. Ele estava filiado a sigla desde 2018. Nas eleições de 2022, Amaro Neto obteve 52.375 votos, o que representa 2,51% do total válido.
A ficha de filiação foi abonada pelo presidente do Progressistas e da Federação União Progressista (UP) no Estado, deputado federal Da Vitória, e contou com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço; do presidente da Assembleia Legislativa e do União Brasil no Espírito Santo, Marcelo Santos; e do secretário da Agricultura, Ênio Bergoli.
A ida para o Progressistas aponta para uma aproximação do parlamentar do grupo que atualmente apoia o projeto de eleição do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) para o comando do Palácio Anchieta em 2027.
Leia também: Baixas na Grande Vitória e no interior colocam em risco projeto do Republicanos no ES
Além de Amaro Neto, o Progressistas também filiou outros quadros políticos, que até então pertenciam a partidos que dão sustentação ao projeto de eleição de Lorenzo Pazolini para o comando do Poder Executivo estadual, são eles: o prefeito de Iconha, Gedson Paulino, que também deixou o Republicanos, e o prefeito de Jerônimo Monteiro, Zé Valério, que deixou o PSD.
Já o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges decidirá nas próximas semanas em qual dos dois partidos da Federação União Progressista ingressará.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726