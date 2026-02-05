Fiscalização identifica transporte irregular de mercadorias em Marataízes

A Receita Estadual identificou irregularidades no transporte de mercadorias durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (04), no município de Marataízes. A ação ocorreu na Rodovia ES-490, no trecho conhecido como Safra x Marataízes.

A Subgerência Fiscal da Região Sul (Sufis-S) coordenou a operação. Durante a abordagem, os auditores constataram o transporte de cargas sem a documentação fiscal exigida pela legislação.

A fiscalização resultou na lavratura de quatro autos de infração por ausência de nota fiscal. Ao todo, as autuações somaram R$ 21,1 mil, valor que inclui o ICMS devido e as multas aplicadas.

Desse montante, os responsáveis recolheram R$ 15,7 mil no momento da abordagem. O resultado reforça a efetividade das ações de fiscalização em trânsito realizadas pela Receita Estadual.

Durante a blitz, os auditores fiscais flagraram o transporte irregular de colchões, madeira, embalagens e materiais descartáveis. Todas as mercadorias circulavam sem nota fiscal.

O subgerente fiscal da Região Sul, o auditor fiscal Florentino Dalfior Junior, destacou a importância da ação. Segundo ele, a fiscalização em rodovias contribui para o equilíbrio do mercado.

Florentino Dalfior Junior afirmou que esse tipo de operação coíbe práticas irregulares e garante o cumprimento da legislação tributária. Além disso, protege os contribuintes que atuam de forma correta.

De acordo com o auditor, as ações também evitam a concorrência desleal e fortalecem o ambiente econômico. Por isso, a Receita Estadual mantém operações frequentes em pontos estratégicos do Estado.

Dessa forma, a fiscalização em rodovias segue como instrumento essencial para assegurar a regularidade no transporte de mercadorias e o correto recolhimento de tributos.