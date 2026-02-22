Garoto de 2 anos morre afogado em piscina dentro de casa no ES; o que se sabe sobre
De acordo com a PCES, a madrasta, de 17 anos, foi autuada por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz.
A Polícia Civil do Espírito Santo investiga a morte de uma crianças, de dois anos, no município de Cariacica. O garoto foi encontrado desacordado dentro da piscina de uma casa no bairro Jardim Botânico.
Apesar dos esforços de vizinhos e da equipe médica que prestou o socorro no Pronto Atendimento de Alto Laje, a criança veio a óbito por afogamento.
De acordo com a PCES, a madrasta, de 17 anos, foi encaminhada à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e autuada por ato infracional análogo ao crime de abandono de incapaz. Em seguida ela foi conduzida para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O caso
O fato ocorreu na última sexta-feira (20). A Polícia Científica do Espírito Santo confirmou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado neste sábado (21) para recolher o corpo no Hospital Infantil Milena Gottardi.
O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Vitória, para necropsia e posterior liberação à família.
