Hemoes faz apelo por doação de sangue no Carnaval
Todos os tipos sanguíneos são necessários.
O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) intensificou o chamado para doação de sangue no Carnaval. A instituição convoca voluntários a comparecer às unidades de Vitória, Serra, Colatina, Linhares e São Mateus para garantir estoques em nível seguro durante o período festivo.
Todos os tipos sanguíneos são necessários. Segundo o Hemoes, a participação da população torna-se ainda mais essencial neste período, quando a demanda pode aumentar e as doações tendem a diminuir.
Na unidade de Vitória, os interessados podem realizar a doação das 7h às 18h20, horário destinado ao cadastro do doador. Além disso, o atendimento seguirá normalmente ao longo da próxima semana de Carnaval, mantendo o mesmo horário.
Já nos hemocentros de Linhares, Colatina e São Mateus, assim como na unidade de coleta da Serra, o cadastro e a coleta ocorrem das 7h às 15h20 nesta semana. Após o feriado, essas unidades retomarão as atividades na quinta-feira (19).
O Hemoes reforça que a doação de sangue no Carnaval representa um gesto simples, mas decisivo para salvar vidas. Assim, ao comparecer a uma das unidades, o voluntário contribui diretamente para manter o atendimento hospitalar em funcionamento e assegurar suporte a pacientes que dependem de transfusão.
