Homem com mandado de prisão em aberto é detido na BR 101
Abordagem de rotina em Linhares resulta na prisão de homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro.
A Polícia Rodoviária Federal cumpriu um mandado de prisão na BR 101 durante patrulhamento de rotina na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. A ação ocorreu por volta das 18h, no km 291 da rodovia, em Linhares.
Inicialmente, a equipe da Polícia Rodoviária Federal visualizou um veículo de passeio estacionado às margens da via. O automóvel estava próximo a uma área de matagal, o que motivou a averiguação.
Em seguida, os policiais realizaram a identificação do proprietário do veículo. Logo depois, a equipe consultou os sistemas policiais disponíveis, conforme os protocolos operacionais.
Durante a verificação, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão na BR-101 em desfavor do condutor. A ordem judicial constava no Banco Nacional de Mandados de Prisão.
O mandado estava regularmente registrado no BNMP, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. A determinação foi expedida por autoridade judiciária do estado do Rio de Janeiro.
De acordo com a PRF, o mandado refere-se ao crime previsto no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo. A equipe informou que o indivíduo não apresentou resistência.
Após a confirmação da ordem judicial, os policiais comunicaram o teor da decisão ao abordado. Em seguida, a equipe realizou a condução conforme os procedimentos legais.
Mandado de prisão na BR-101 e os procedimentos adotados
O mandado de prisão na BR 101 foi cumprido sem intercorrências. Os policiais não utilizaram algemas, pois o detido colaborou durante toda a abordagem.
Além disso, a equipe informou que o homem não apresentava lesões aparentes. A condução ocorreu de forma segura e dentro dos padrões estabelecidos pela corporação.
Posteriormente, os policiais encaminharam o preso à Delegacia de Polícia Judiciária de Cariacica. No local, a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis.
Segundo a PRF, abordagens preventivas são fundamentais para localizar pessoas com pendências judiciais. A presença ostensiva nas rodovias contribui para o cumprimento de decisões da Justiça.
Além disso, a corporação destaca que veículos parados em locais atípicos despertam atenção durante o patrulhamento. Esse tipo de fiscalização auxilia na prevenção de crimes.
A Polícia Rodoviária Federal reforça que atua de forma integrada com outros órgãos. O acesso aos bancos de dados permite respostas rápidas e eficientes.
Por fim, a PRF informou que seguirá intensificando as rondas na BR 101. O objetivo é garantir segurança viária e colaborar com o sistema de Justiça.
O caso registrado em Linhares evidencia a importância do patrulhamento contínuo. A atuação preventiva resultou no cumprimento efetivo de um mandado de prisão na BR 101, sem incidentes.
