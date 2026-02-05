Homem é preso por caça ilegal após denúncia no interior do ES

A Polícia Militar Ambiental prendeu um homem por caça ilegal na zona rural de Afonso Cláudio, na última terça-feira (4), após receber uma denúncia anônima.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante patrulhamento na comunidade de Itapuã, os militares ouviram disparos de arma de fogo vindos de uma área de mata. Em seguida, visualizaram um homem armado deixando o local.

Leia também: Homem que estuprou a própria filha é preso no Sul do ES

Ao notar a presença policial, o suspeito tentou fugir. Contudo, os agentes o alcançaram e efetuaram a prisão ainda na região.

Com o homem, a equipe apreendeu um rifle calibre .22, munições, silenciador, luneta e outros materiais usados na prática de caça ilegal.

Além disso, os policiais encontraram indícios da atividade criminosa no veículo utilizado pelo suspeito. Posteriormente, eles removeram o automóvel ao pátio credenciado.

Após a abordagem, os militares encaminharam o homem para atendimento médico. Em seguida, conduziram o suspeito à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.

Todo o material apreendido seguiu junto com o detido. Assim, a autoridade policial adotou as providências legais cabíveis relacionadas ao crime de caça ilegal.