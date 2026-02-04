Homem é preso por matar namorado em incêndio após discussão no ES

Um homem é preso por matar namorado em incêndio ocorrido na tarde da última terça-feira (3), na Praia do Morro, em Guarapari. A prisão ocorreu após atendimento da ocorrência pela Polícia Militar.

De acordo com relatos de testemunhas, o suspeito, identificado como Henrique Simões Braga, discutiu com o companheiro, o professor Ricardo André Costa. Em seguida, ele teria provocado o incêndio.

Segundo as informações repassadas à Polícia Militar, após a discussão, o suspeito ateou fogo em um colchão dentro do apartamento. Logo depois, ele teria empurrado a cama em chamas em direção ao banheiro.

No momento do incêndio, a vítima estaria no interior do banheiro do imóvel. Testemunhas relataram que o suspeito deixou o local em estado de desespero logo após o ocorrido.

Ainda conforme a corporação, quando a equipe policial chegou ao endereço, o suspeito recebia atendimento de uma unidade do Samu. Posteriormente, os socorristas o encaminharam a um hospital da região.

Durante o atendimento médico, o homem permaneceu sob escolta policial. Assim que recebeu alta, os agentes o conduziram à Delegacia Regional de Guarapari.

A Polícia Civil passou a investigar o caso após a prisão. As autoridades apuram as circunstâncias do crime e a dinâmica do incêndio.

O homem é preso por matar namorado em incêndio e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.