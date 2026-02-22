Homem empurra mulher de carro em movimento em Cachoeiro; veja o que aconteceu antes

Um homem jogou uma mulher para fora de um carro em movimento, neste sábado (21), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi empurrada para fora do veículo, modelo Chevrolet Prisma, nas imediações do Shopping Sul, após um desentendimento. O suspeito da agressão fugiu.

A mulher apresentava sinais de embriaguez e desorientação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim ficará responsável pela investugação do caso.