Segurança

Homem empurra mulher de carro em movimento em Cachoeiro; veja o que aconteceu antes

A mulher apresentava sinais de embriaguez e desorientação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada.

Foto: Ilustrativa /Shopping Sul/Divulgação

Um homem jogou uma mulher para fora de um carro em movimento, neste sábado (21), no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher foi empurrada para fora do veículo, modelo Chevrolet Prisma, nas imediações do Shopping Sul, após um desentendimento. O suspeito da agressão fugiu.

A mulher apresentava sinais de embriaguez e desorientação. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim ficará responsável pela investugação do caso.

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimEspírito SantoPolícia CivilSegurança

