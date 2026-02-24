Identificado pintor de 46 anos morto em capotamento em Marataízes

Foi identificado pela polícia como Fernando da Silva, de 46 anos, o homem que morreu na manhã desta terça-feira (24) após um acidente na estrada da Lagoa de Dantas, em Marataízes. Ele trabalhava como pintor e residia no bairro Barra.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo as informações iniciais, Fernando conduzia o veículo que capotou na via de acesso à Praia da Lagoa de Dantas. O carro saiu da pista antes de tombar às margens da estrada.

Leia também: Capotamento deixa homem morto em estrada de Marataízes

As autoridades ainda não confirmaram oficialmente as circunstâncias do acidente. No entanto, a equipe responsável já iniciou a apuração para esclarecer as causas do capotamento.

Leia também: Jovem tenta matar paciente acamado com travesseiro em Mimoso do Sul

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram rapidamente ao local. Apesar da agilidade no atendimento, os socorristas constataram que Fernando da Silva já não apresentava sinais vitais.

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pelo trecho. Ainda assim, as equipes mantiveram o fluxo de veículos e evitaram a interdição total da via.

As autoridades isolaram a área para garantir segurança durante os procedimentos técnicos. Em seguida, os profissionais executaram os trabalhos necessários no local.

Acidente na estrada da Lagoa de Dantas será investigado

As autoridades competentes seguirão investigando o acidente na estrada da Lagoa de Dantas para esclarecer as circunstâncias do capotamento. A equipe técnica buscará identificar os fatores que contribuíram para o ocorrido.

Os peritos analisarão hipóteses como falha mecânica, excesso de velocidade e condições da pista. No entanto, somente o laudo oficial confirmará a dinâmica do acidente.

Além disso, os investigadores ouvirão possíveis testemunhas nos próximos dias. A equipe pretende reconstruir os fatos para esclarecer todos os detalhes.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada nas vias de acesso às praias da região. Por isso, motoristas devem manter velocidade compatível com o trecho e revisar regularmente as condições do veículo.

As autoridades mantêm a ocorrência em registro oficial. Enquanto isso, poderão divulgar novas informações conforme o avanço das apurações.