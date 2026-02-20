Investimentos na infraestrutura da Polícia Civil no ES superam R$ 72 milhões

O Governo do Estado aplicou mais de R$ 72 milhões em investimentos na infraestrutura da Polícia Civil entre 2019 e 2026. Os recursos financiaram obras, reformas, manutenções e construções em unidades da Polícia Civil em todo o Espírito Santo.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) recebeu R$ 46.230.858,17 para obras e serviços de engenharia no período. Além disso, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) aplicou R$ 26.174.981,95 em projetos estruturais. Dessa forma, o total investido alcançou R$ 72.405.840,12.

O Relatório da Divisão de Engenharia e Manutenção Predial apresenta o panorama detalhado das intervenções concluídas e em andamento. Segundo o documento, o Estado priorizou a modernização das estruturas físicas e a melhoria das condições de atendimento.

Investimentos na infraestrutura da Polícia Civil ampliam estrutura e modernizam delegacias

Entre as obras concluídas, por exemplo, a Delegacia de Polícia de Cobilândia, em Vila Velha, passou por ampla reforma. Nesse sentido, o Governo investiu R$ 1.489.658,31 na unidade, que possui 749 metros quadrados. Além disso, a intervenção incluiu adequações estruturais, melhorias na acessibilidade e reforço da segurança.

Da mesma forma, o Estado inaugurou a nova sede da 1ª Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto. Para isso, aplicou R$ 5.542.425,83 na reforma e reestruturação do imóvel. A unidade conta com 724,68 metros quadrados distribuídos em dois pavimentos e, ao mesmo tempo, integra o Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Durante 29 meses, a delegacia funcionou provisoriamente em outro endereço. Agora, por outro lado, a estrutura oferece recepção, gabinete, cartório, salas especializadas e espaços voltados ao atendimento ao público. Consequentemente, a unidade amplia a capacidade operacional e reduz o tempo de resposta nas diligências.

No interior, por sua vez, a Delegacia de Polícia de Iúna também recebeu melhorias. O Estado investiu R$ 920.477,78 na reforma executada ao longo de 12 meses. Com isso, a intervenção proporcionou melhores condições de trabalho e atendimento à população do Caparaó.

Além das reformas estruturais, a Polícia Civil construiu um estande de tiro indoor para qualificação técnica dos servidores. Para viabilizar o projeto, o Governo destinou R$ 2.132.236,53. A estrutura possui 208,24 metros quadrados e, assim, atende treinamentos táticos e estratégicos.

Atualmente, enquanto conclui etapas anteriores, o Governo mantém obras em andamento nas delegacias de Ibiraçu, Jardim América, João Neiva e Sooretama. Também executa intervenções na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, entre outras unidades previstas no planejamento.

Paralelamente, a corporação realizou serviços contínuos de manutenção predial em diversas estruturas. As equipes revitalizaram fachadas, recuperaram telhados e modernizaram sistemas elétricos e hidrossanitários. Além disso, implantaram calçadas cidadãs e promoveram adequações para garantir acessibilidade.

Segundo a direção da Polícia Civil, o planejamento técnico assegurou eficiência e controle dos recursos públicos. Dessa maneira, o Estado fortalece a segurança pública e aprimora, de forma contínua, a estrutura física das unidades policiais em todo o território capixaba.