Loja no Centro de Cachoeiro é alvo de furto

Uma loja no Centro de Cachoeiro de Itapemirim foi furtada na manhã desta segunda-feira (2). O suspeito levou uma televisão de 40 polegadas.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o gerente do estabelecimento acionou a equipe após identificar o crime. Em seguida, os agentes solicitaram apoio do videomonitoramento para reconhecer e localizar o suspeito.

Com as informações obtidas, a equipe se deslocou até o endereço indicado. No local, os guardas encontraram a televisão furtada. No entanto, o suspeito não estava na residência no momento da abordagem.

Por fim, a GCM orientou o gerente da loja a comparecer à delegacia para os procedimentos legais e a retirada do equipamento recuperado.