Loja no Centro de Cachoeiro é alvo de furto
Aparelho de 40 polegadas foi localizado em residência no bairro Aquidaban após apoio do videomonitoramento
Uma loja no Centro de Cachoeiro de Itapemirim foi furtada na manhã desta segunda-feira (2). O suspeito levou uma televisão de 40 polegadas.
Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o gerente do estabelecimento acionou a equipe após identificar o crime. Em seguida, os agentes solicitaram apoio do videomonitoramento para reconhecer e localizar o suspeito.
Com as informações obtidas, a equipe se deslocou até o endereço indicado. No local, os guardas encontraram a televisão furtada. No entanto, o suspeito não estava na residência no momento da abordagem.
Por fim, a GCM orientou o gerente da loja a comparecer à delegacia para os procedimentos legais e a retirada do equipamento recuperado.