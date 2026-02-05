Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões; veja como concorrer à bolada

O concurso 3605 da Lotofácil terminou sem ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou. Com isso, a Caixa Econômica Federal estima que o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (5), pague R$ 5 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas. O valor reforça a expectativa entre jogadores em todo o país e deve aumentar o movimento nas lotéricas.

No último sorteio, nenhuma aposta acertou o resultado da Lotofácil todos os números, mas milhares de jogadores faturaram nas demais faixas de premiação. Ao todo, 268 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.654,27 cada. Outras 9.072 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35,00.

Também houve ganhadores entre aqueles que acertaram menos dezenas. Foram 110.804 apostas premiadas com 12 números, que levaram R$ 14,00, e 574.703 apostas com 11 acertos, com prêmio de R$ 7,00. Os números sorteados no concurso 3605 foram: 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por permitir prêmios em várias faixas e por ter regras simples. Assim, para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Quem prefere praticidade pode optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números de forma aleatória. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 2 até 24 concursos consecutivos, sem a necessidade de registrar um novo jogo a cada sorteio.

Como apostar

A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Outra opção bastante procurada é o Bolão da Lotofácil, que possibilita apostas em grupo. Porém, o valor mínimo do bolão é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, o que permite dividir os custos e concorrer a prêmios maiores.

Os bolões podem ser organizados diretamente nas lotéricas ou adquiridos pelo site Loterias Online da Caixa, com a cobrança de uma tarifa de serviço adicional. Entretanto, as vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 nos dias de sorteio.

Com o prêmio acumulado em R$ 5 milhões, a expectativa é de que o próximo concurso atraia ainda mais apostadores. As apostas podem ser até o horário limite nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa.