Lotofácil acumula e prêmio chega a R$ 5 milhões; veja como concorrer à bolada
As apostas podem ser até o horário limite nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa.
O concurso 3605 da Lotofácil terminou sem ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou. Com isso, a Caixa Econômica Federal estima que o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (5), pague R$ 5 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas. O valor reforça a expectativa entre jogadores em todo o país e deve aumentar o movimento nas lotéricas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No último sorteio, nenhuma aposta acertou o resultado da Lotofácil todos os números, mas milhares de jogadores faturaram nas demais faixas de premiação. Ao todo, 268 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.654,27 cada. Outras 9.072 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35,00.
Leia também: Lotofácil hoje: resultado do concurso 3605 e números sorteados
Também houve ganhadores entre aqueles que acertaram menos dezenas. Foram 110.804 apostas premiadas com 12 números, que levaram R$ 14,00, e 574.703 apostas com 11 acertos, com prêmio de R$ 7,00. Os números sorteados no concurso 3605 foram: 01 – 03 – 04 – 07 – 10 – 12 – 13 – 14 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.
A Lotofácil é uma das modalidades mais populares das Loterias Caixa por permitir prêmios em várias faixas e por ter regras simples. Assim, para jogar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
Quem prefere praticidade pode optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números de forma aleatória. Já a Teimosinha permite repetir a mesma aposta por 2 até 24 concursos consecutivos, sem a necessidade de registrar um novo jogo a cada sorteio.
Como apostar
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50. Outra opção bastante procurada é o Bolão da Lotofácil, que possibilita apostas em grupo. Porém, o valor mínimo do bolão é de R$ 14, com cotas a partir de R$ 4,50, o que permite dividir os custos e concorrer a prêmios maiores.
Os bolões podem ser organizados diretamente nas lotéricas ou adquiridos pelo site Loterias Online da Caixa, com a cobrança de uma tarifa de serviço adicional. Entretanto, as vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 nos dias de sorteio.
Com o prêmio acumulado em R$ 5 milhões, a expectativa é de que o próximo concurso atraia ainda mais apostadores. As apostas podem ser até o horário limite nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais da Caixa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726