Mais tempestades no Espírito Santo? Inmet emite mais dois alertas; veja

O alerta laranja do Inmet reforça o risco elevado de chuvas intensas e ventos fortes nos próximos dias, no Espírito Santo. O aviso entrou em vigor na manhã desta sexta (6), até domingo. Dessa forma, o instituto classifica a situação como de perigo, exigindo atenção redobrada da população.

Nesse sentido, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora. Além disso, o acumulado diário pode alcançar de 50 a 100 milímetros. Com isso, aumentam significativamente os riscos de alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os ventos também preocupam. Conforme o alerta laranja, as rajadas podem atingir velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora. Assim, cresce a possibilidade de queda de galhos de árvores, destelhamentos e danos à rede elétrica. Por isso, o Inmet recomenda medidas preventivas imediatas.

Antes do alerta laranja, o órgão já havia emitido um alerta amarelo, classificado como perigo potencial. No entanto, a intensificação das condições meteorológicas levou à elevação do nível de risco. Enquanto o alerta amarelo previa chuvas mais moderadas, o novo aviso indica cenário mais severo e instável.

Orientações

Diante desse quadro, as orientações das autoridades ganham ainda mais importância. Em caso de ventos fortes, a população deve evitar se abrigar debaixo de árvores. Isso ocorre porque há risco real de queda e de descargas elétricas. Da mesma forma, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Além disso, sempre que possível, a recomendação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Essa medida reduz o risco de danos causados por oscilações ou descargas elétricas. Também é indicado evitar o uso de equipamentos conectados à tomada durante os períodos de instabilidade.

Emergências

Para situações de emergência ou necessidade de informações adicionais, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros também permanece disponível pelo número 193. Ambos os órgãos atuam de forma integrada para atender ocorrências relacionadas às chuvas intensas.

Portanto, enquanto o alerta laranja do Inmet permanecer em vigor, a população deve manter atenção constante às atualizações meteorológicas. A adoção de cuidados simples pode reduzir riscos, preservar a segurança e minimizar transtornos provocados pelas condições climáticas adversas.