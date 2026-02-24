Marataízes alerta sobre a importância de comunicar os acidentes de trabalho
Documento garante direitos previdenciários e pode gerar multa caso não seja emitido
A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) formaliza a ocorrência de acidentes profissionais e garante acesso a direitos previdenciários. O empregador deve emitir o documento em até 24 horas após o ocorrido.
A CAT informa ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) casos de acidente típico, acidente de trajeto ou doença ocupacional.
O registro vale para trabalhadores com carteira assinada e segurados vinculados ao INSS, incluindo servidores municipais.
Quando a CAT deve ser emitida
O empregador precisa comunicar acidentes ocorridos no ambiente de trabalho. Além disso, deve registrar acidentes no percurso entre casa e trabalho. Casos de suspeita ou diagnóstico de doença ocupacional também exigem emissão do documento.
Em situações de morte, o responsável deve comunicar imediatamente.
Informações obrigatórias
O registrante deve apresentar dados completos da empresa e do trabalhador. Contudo, também precisa informar data, horário e local detalhado do acidente.
Além disso, deve descrever o ocorrido, identificar o agente causador e apontar a parte do corpo atingida. O registro inclui dados médicos, como diagnóstico, CID-10, nome do profissional e número do CRM.
Consequências da não emissão
A legislação prevê multa administrativa para o empregador que deixar de emitir a CAT dentro do prazo. Portanto, o cumprimento da obrigação evita penalidades e protege o trabalhador.
O documento assegura benefícios previdenciários, como auxílio-doença acidentário e estabilidade provisória, quando aplicável.
Mais informações podem ser consultadas por meio do formulário oficial disponível online.
