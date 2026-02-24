Marataízes recebe Festival de Música e Sustentabilidade

Marataízes vai sediar o Festival de Música e Sustentabilidade em Marataízes entre os dias 5 e 8 de março. O evento integra a programação oficial da 116ª Festa das Canoas e será realizado na Praia Central.

A organização montará o palco principal nas proximidades da Igreja Católica, garantindo acesso facilitado ao público. Além disso, o festival contará com apresentações de artista sertanejo nacional, músicos regionais e bandas locais.

O evento amplia as atrações da festa tradicional e, ao mesmo tempo, fortalece a proposta de unir cultura, lazer e desenvolvimento econômico. Dessa forma, a programação ganha ainda mais relevância dentro do calendário festivo do município.

Feira movimenta economia e abre inscrições

Além da programação musical, a feira de empreendedores funcionará como eixo estratégico dentro do evento. Para isso, a organização instalará 70 estandes no estacionamento da Avenida Atlântica, próximo ao número 99.

No local, empreendedores capixabas irão comercializar produtos de gastronomia, moda, acessórios, brinquedos, bikes elétricas e motos. Além disso, o espaço também contemplará artesanato, agroindústria, agricultura familiar, economia solidária e micro e pequenas empresas.

Por isso, interessados podem se inscrever até esta terça-feira (23), por meio do link oficial divulgado pela organização.

Histórico de sucesso

Vale destacar que a primeira edição do festival ocorreu em outubro do ano passado, na Praça do Papa, em Vitória. Na ocasião, o evento movimentou mais de R$ 600 mil, incluindo R$ 416 mil em vendas diretas realizadas por 52 expositores da Aderes.

Além do impacto financeiro, cerca de 15 mil pessoas participaram da programação. Dessa forma, o festival gerou trabalho para aproximadamente 120 expositores e 300 trabalhadores.

Programação e estrutura

Além dos shows e da feira, o festival contará com parque de diversões. Assim, a organização amplia as opções de entretenimento para famílias e turistas. A organização informou que divulgará a programação completa nos próximos dias.

O Instituto Cultura, Esporte e Companhia e a HCL Produções organizam o evento. O Governo do Estado, a Aderes e a Prefeitura de Marataízes apoiam a iniciativa.

Informações

2º Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Marataízes

Local: Praia Central de Marataízes

Dias: 05 a 08 de março de 2026

🎟 Entrada gratuita

Funcionamento da feira: