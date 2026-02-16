Marataízes decreta ponto facultativo na Quarta-Feira de Cinzas

A Prefeitura de Marataízes decretou ponto facultativo em Marataízes na próxima quarta-feira (18), data em que se celebra a Quarta-Feira de Cinzas. A medida vale para todas as repartições públicas do Executivo Municipal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com isso, as atividades administrativas serão suspensas durante o dia. No entanto, a prefeitura manterá os serviços considerados essenciais.

Leia também: Itapemirim: confira o cronograma de atendimento do Saúde em Movimento

Segundo o comunicado oficial, os órgãos que atuam em regime de escala seguirão funcionando normalmente. Além disso, setores que não podem interromper atividades por interesse público continuarão operando.

A administração municipal adotou a medida em razão do período de Carnaval. Contudo, a gestão garantiu a continuidade dos atendimentos prioritários à população.

O decreto exclui serviços indispensáveis. Dessa forma, unidades que asseguram atendimento básico não terão paralisação.

Serviços essenciais

O ponto facultativo em Marataízes não afeta os serviços de caráter essencial. Portanto, áreas como saúde, segurança e atendimentos emergenciais devem manter a rotina habitual.

A prefeitura informou que as atividades administrativas retornarão normalmente na quinta-feira (19). Assim, os servidores retomam o expediente regular após o período festivo.

A decisão segue prática comum em municípios brasileiros durante o Carnaval. Ainda assim, cada setor organiza sua escala interna conforme necessidade operacional.

A gestão municipal reforçou que o decreto não comprometerá o funcionamento de serviços indispensáveis. Dessa maneira, a população não ficará desassistida.

Além disso, a prefeitura orienta que cidadãos que necessitem de atendimento administrativo programem suas demandas para antes ou depois do ponto facultativo.

O ponto facultativo em Marataízes integra o calendário oficial do Executivo Municipal. A administração destaca que a medida respeita tanto o período festivo quanto a continuidade dos serviços públicos.

Com a definição do ponto facultativo, o município organiza sua rotina institucional. Ao mesmo tempo, assegura que os setores estratégicos permaneçam ativos durante a Quarta-Feira de Cinzas.