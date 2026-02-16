Marataízes decreta ponto facultativo na Quarta-Feira de Cinzas
Serviços essenciais seguem funcionando e expediente normal retorna na quinta-feira
A Prefeitura de Marataízes decretou ponto facultativo em Marataízes na próxima quarta-feira (18), data em que se celebra a Quarta-Feira de Cinzas. A medida vale para todas as repartições públicas do Executivo Municipal.
Com isso, as atividades administrativas serão suspensas durante o dia. No entanto, a prefeitura manterá os serviços considerados essenciais.
Segundo o comunicado oficial, os órgãos que atuam em regime de escala seguirão funcionando normalmente. Além disso, setores que não podem interromper atividades por interesse público continuarão operando.
A administração municipal adotou a medida em razão do período de Carnaval. Contudo, a gestão garantiu a continuidade dos atendimentos prioritários à população.
O decreto exclui serviços indispensáveis. Dessa forma, unidades que asseguram atendimento básico não terão paralisação.
Serviços essenciais
O ponto facultativo em Marataízes não afeta os serviços de caráter essencial. Portanto, áreas como saúde, segurança e atendimentos emergenciais devem manter a rotina habitual.
A prefeitura informou que as atividades administrativas retornarão normalmente na quinta-feira (19). Assim, os servidores retomam o expediente regular após o período festivo.
A decisão segue prática comum em municípios brasileiros durante o Carnaval. Ainda assim, cada setor organiza sua escala interna conforme necessidade operacional.
A gestão municipal reforçou que o decreto não comprometerá o funcionamento de serviços indispensáveis. Dessa maneira, a população não ficará desassistida.
Além disso, a prefeitura orienta que cidadãos que necessitem de atendimento administrativo programem suas demandas para antes ou depois do ponto facultativo.
O ponto facultativo em Marataízes integra o calendário oficial do Executivo Municipal. A administração destaca que a medida respeita tanto o período festivo quanto a continuidade dos serviços públicos.
Com a definição do ponto facultativo, o município organiza sua rotina institucional. Ao mesmo tempo, assegura que os setores estratégicos permaneçam ativos durante a Quarta-Feira de Cinzas.
