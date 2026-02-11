Marataízes: obras de macrodrenagem e urbanização avançam em bairros
Marataízes segue avançando em obras estruturantes de macrodrenagem e urbanização que prometem transformar a realidade de bairros historicamente afetados por problemas de infraestrutura. Nesta quarta-feira (11), o prefeito Toninho Bitencourt visitou o canteiro de obras do bairro Esplanada II, acompanhado pelo secretário municipal de Obras e Urbanismo, Rodrigo Dada Lugão.
Portanto, durante a visita técnica, o prefeito conversou com engenheiros, operários responsáveis pela execução dos serviços e também com moradores da região, que relataram satisfação com o andamento das intervenções e com o atendimento a uma antiga demanda da comunidade.
Infraestrutura urbana entra em nova fase no Esplanada II
O bairro Esplanada II passa por uma das maiores intervenções de infraestrutura já realizadas na localidade. As obras incluem pavimentação asfáltica, sistema de drenagem pluvial e implantação de calçadas cidadãs. Além disso, garante mais acessibilidade, mobilidade urbana e segurança para pedestres e motoristas.
Além disso, o investimento total ultrapassa R$ 8,3 milhões, destinados a resolver problemas históricos de alagamentos, poeira e lama, especialmente em períodos de chuva intensa. Assim, a macrodrenagem é considerada essencial para melhorar o escoamento das águas pluviais e preservar o pavimento ao longo do tempo.
Primeira etapa contempla oito vias estratégicas
Nesta fase inicial, os serviços estão concentrados nas seguintes ruas:
- Rua Cristal
- Rua Pérola
- Rua Brilhantes
- Rua Ágata
- Rua Diamante
- Rua Safira
- Rua Esmeralda
- Rua Topázio
Essas vias concentram grande fluxo de moradores e apresentavam dificuldades de tráfego, principalmente em dias chuvosos, o que impactava diretamente o cotidiano da população.
Impacto direto na qualidade de vida da população
Segundo a Prefeitura de Marataízes, as obras fazem parte de um planejamento urbano mais amplo, voltado à requalificação de bairros que cresceram sem a devida infraestrutura básica. A expectativa, portanto, é que, além de melhorar a mobilidade, as intervenções valorizem os imóveis e reduzam custos futuros com manutenção viária.
“Esse bairro carecia de infraestrutura e nós estamos atendendo aos anseios da população. É mais um compromisso nosso que estamos cumprindo. É muito gratificante ver a felicidade estampada nos rostos dos moradores, que têm a garantia de melhoria na infraestrutura e qualidade de vida”, afirmou o prefeito Toninho.
A administração municipal ainda informou que novas etapas do projeto de macrodrenagem e urbanização devem alcançar outros bairros de Marataízes ao longo de 2026.
