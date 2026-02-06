Loterias

Mega-sena: concurso 2970 sorteia fortuna neste sábado

As apostas podem ser feitas até as 20h30, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Imagem ilustra bilhete da mega-sena
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A proximidade de um novo sorteio da Mega-Sena costuma alterar a rotina de parte dos brasileiros, sobretudo quando o prêmio alcança valores elevados. Nos dias que antecedem a realização do concurso, o fluxo nas casas lotéricas aumenta e se estende aos canais digitais, em um movimento que combina expectativa, curiosidade e cálculo racional sobre riscos e probabilidades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Embora o funcionamento do jogo seja amplamente conhecido, dúvidas práticas seguem recorrentes. A Mega-Sena permite apostas com diferentes quantidades de números, o que impacta diretamente o valor do bilhete e as chances de acerto. O volante reúne 60 dezenas, das quais o apostador deve escolher ao menos seis. A inclusão de números adicionais eleva progressivamente o custo, ao mesmo tempo em que reduz a improbabilidade do prêmio principal.

Leia também: Apostas acertam 15 números e faturam prêmio principal da Lotofácil de R$ 5 milhões

Nos últimos anos, a possibilidade de apostar pela internet alterou o comportamento dos jogadores. As apostas podem ser pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa. Para isso, exige-se que o apostador tenha mais de 18 anos, possua cadastro ativo e informe um CPF válido. O pagamento pode ser por cartão de crédito ou PIX, respeitando o valor mínimo estabelecido por compra. O comprovante fica disponível no ambiente digital, dispensando o recibo impresso.

Probabilidade

Apesar da facilidade de acesso, a lógica matemática segue determinante. A aposta simples, a mais frequente, apresenta uma chance bastante reduzida de acerto das seis dezenas, mas concentra a maioria dos registros por ter o menor custo. Já os jogos com 20 números ampliam de forma expressiva a probabilidade de acerto, porém exigem investimento elevado, geralmente viável apenas por meio de bolões.

Esse contraste entre possibilidade remota e retorno potencial sustenta o apelo da Mega-Sena. O valor do prêmio, associado à simplicidade do jogo, reforça a ideia de que uma única aposta pode alterar de forma significativa a vida do ganhador. Relatos de vencedores de concursos anteriores alimentam essa percepção, mesmo diante de chances estatisticamente desfavoráveis.

Nesse contexto, ocorre o próximo concurso. A Mega-Sena realiza neste sábado (6) o sorteio do concurso 2970, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. As apostas podem ser até as 20h30, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o resultado oficial é divulgado após as 21h.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoLoteria

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por