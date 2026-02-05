Mega-Sena: quanto os R$ 144 milhões geram de renda mensal ?

O sorteio da Mega-Sena desta quinta-feira (5) tem estimativa de prêmio de R$ 144 milhões. No concurso anterior, as dezenas sorteadas foram 10, 11, 22, 26, 36 e 46.

Caso apenas um ganhador acerte os seis números e decida investir integralmente o valor recebido, o montante é suficiente para gerar uma renda mensal robusta, sem a necessidade de consumir o capital principal.

Em uma aplicação tradicional como a poupança, o prêmio renderia algo próximo de R$ 1 milhão por mês, valor livre de Imposto de Renda. Entretanto, apesar da isenção, trata-se da alternativa com menor retorno financeiro entre as opções disponíveis no mercado. Ainda assim, o rendimento mensal supera a remuneração anual de grande parte dos trabalhadores brasileiros, garantindo estabilidade financeira imediata ao apostador contemplado.

Investimentos atrelados ao CDI, como CDBs e fundos DI, apresentam desempenho superior. Em produtos que acompanham 100% do CDI, o rendimento mensal pode ultrapassar R$ 1,3 milhão. Em contratos mais competitivos, que pagam até 120% do índice, o valor mensal se aproxima de R$ 1,5 milhão, mesmo após a incidência de Imposto de Renda conforme a tabela regressiva. Já aplicações isentas, como LCIs e LCAs, permitem ganhos líquidos semelhantes, com rendimento estimado em torno de R$ 1,4 milhão por mês.

Os títulos do Tesouro Direto também figuram entre as alternativas para quem prioriza previsibilidade e segurança. Dependendo do papel escolhido, o prêmio da Mega-Sena pode render cerca de R$ 1 milhão mensal, com variação conforme o prazo e o tipo de remuneração. Embora o retorno seja menor em comparação a alguns produtos privados, os títulos públicos oferecem baixo risco de crédito.

Como concorrer

Portanto, para concorrer ao prêmio desta noite, os apostadores podem escolher de seis a 20 números no volante da Mega-Sena. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos. Quem deseja ampliar as chances pode participar do Bolão da Mega-Sena, com cotas a partir de R$ 7 e possibilidade de divisão do prêmio entre os participantes.

Independentemente da forma de aposta, os R$ 144 milhões em jogo representam mais do que um prêmio milionário. Investido de forma conservadora, o valor garante renda mensal suficiente para manter um alto padrão de vida por tempo indeterminado, transformando o ganhador em um investidor com patrimônio capaz de gerar rendimentos comparáveis aos de grandes fortunas do país.