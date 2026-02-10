MEIs crescem mais de 12% e reforçam empreendedorismo em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim amplia o protagonismo do empreendedorismo local e registra avanço expressivo na formalização de pequenos negócios. Dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico mostram que o número de Microempreendedores Individuais cresceu de forma consistente em 2025, sinalizando confiança no ambiente econômico do município.

Em 2024, o município contabilizou 3.343 novos registros de MEIs. Contudo, em 2025, esse total saltou para 3.763 formalizações. O resultado representa a criação de 420 novos empreendimentos em um ano, além de um crescimento aproximado de 12,6% no número de microempreendedores formalizados.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico destaca que os números refletem uma política contínua de estímulo aos pequenos negócios. Segundo o gestor da pasta, Rogério Ribeiro, o município atua para criar condições favoráveis ao empreendedor. Ele afirma que a secretaria orienta e apoia quem decide abrir ou desenvolver um negócio, desde os primeiros passos até a consolidação da atividade.

Investimento em ações

Além disso, o avanço na formalização indica um fortalecimento do ambiente de negócios em Cachoeiro. A prefeitura investe em ações de incentivo ao empreendedorismo, orientação técnica e políticas públicas voltadas à geração de renda e emprego, o que contribui diretamente para esse cenário positivo.

A formalização como MEI permite que trabalhadores autônomos deixem a informalidade. Assim, passam a ter acesso a benefícios previdenciários, possibilidade de emissão de notas fiscais e melhores condições para ampliar a atuação no mercado. Dessa forma, o crescimento no número de MEIs também amplia a segurança econômica desses profissionais.

Ao mesmo tempo, a expansão dos microempreendimentos aquece a economia local. O aumento de pequenos negócios movimenta o comércio, impulsiona o setor de serviços e fortalece cadeias produtivas em diferentes bairros da cidade. Pequenos empreendedores geram trabalho, renda e ajudam a dinamizar a economia cotidiana do município.

Mesmo diante de desafios econômicos, os dados mostram que os cachoeirenses mantêm a disposição para investir e inovar. Por fim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico segue oferecendo atendimento, capacitação e informações que facilitam a abertura, a regularização e o crescimento das empresas.

Com esse desempenho, Cachoeiro de Itapemirim consolida-se como um município que valoriza o empreendedorismo e reconhece o papel estratégico dos microempreendedores no desenvolvimento econômico e social da cidade.