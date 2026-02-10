+Milionária pode pagar R$ 23 milhões nesta quarta
A + Milionária é uma das loterias mais recentes da Caixa e se diferencia por exigir que o jogador marque seis dezenas, dentre 50 disponíveis, e dois trevos, entre seis opções.
O concurso 327 da + Milionária, realizado no sábado (7), terminou sem ganhadores na principal faixa de premiação. Nenhuma aposta conseguiu acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados, o que fez o prêmio máximo acumular mais uma vez. Com isso, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo sorteio, nesta quarta-feira (11), pague cerca de R$ 23 milhões.
No sorteio deste sábado, o sorteio deu as seguintes combinações: Dezenas: 4 – 7 – 12 – 25 – 28 – 46 e Trevos: 1 – 2. Apesar de o prêmio principal não ter saído, milhares de apostas ganharam nas demais faixas, com valores menores, mas ainda relevantes, a jogadores de diferentes regiões do país.
Na faixa de cinco acertos e dois trevos, uma aposta ganhou com R$ 200.908,77. Outras 21 apostas acertaram cinco dezenas e até um trevo, recebendo R$ 4.252,04 cada. Já entre quem fez quatro acertos e dois trevos, 79 apostas ganharam R$ 1.211,02, enquanto 1.071 apostas com quatro dezenas e até um trevo levaram R$ 89,32. As faixas menores também concentraram grande volume de ganhadores, reforçando o caráter distribuído da modalidade.
Como apostar na + Milionária
As apostas podem ser nas casas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa, até o horário limite estabelecido no dia do sorteio. O apostador também pode optar por apostas múltiplas, aumentando o número de dezenas e trevos escolhidos, o que eleva o preço do jogo, mas também amplia as chances de acerto.
Probabilidades
As chances de ganhar o prêmio principal da +Milionária são consideradas uma das mais difíceis entre as loterias nacionais. Na aposta simples, a probabilidade de acertar as seis dezenas e os dois trevos é de 1 em mais de 238 milhões. No entanto, a modalidade se destaca por oferecer 10 faixas de premiação, o que aumenta significativamente a possibilidade de retorno em valores menores.
Entre os prêmios secundários, as probabilidades são mais acessíveis, especialmente para quem acerta a partir de dois números e um trevo, como demonstrado pelo grande número de apostas premiadas no concurso 327.
Números mais sorteados
Embora cada sorteio seja independente e aleatório, muitos apostadores acompanham estatísticas de dezenas e trevos mais extraídos ao longo dos concursos. Esses dados não garantem vantagem matemática, mas costumam influenciar estratégias pessoais de jogo.
Na Mais Milionária, dezenas intermediárias e trevos de menor numeração aparecem com frequência nos levantamentos informais feitos por jogadores. Ainda assim, especialistas reforçam que não existe padrão fixo ou previsibilidade, e que todos os números têm a mesma chance de serem sorteados.
Com o prêmio acumulado em R$ 23 milhões, a expectativa é de aumento no volume de apostas para o próximo sorteio, mantendo a Mais Milionária entre as modalidades que mais despertam interesse dos brasileiros.
