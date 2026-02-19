Moto com suspeita de clonagem é apreendida em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal apreendeu uma motocicleta com suspeita de clonagem em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a GCM, o sistema de videomonitoramento identificou que duas motocicletas com as mesmas características circulavam simultaneamente em Cachoeiro e Cariacica.

Leia também: Ciclista morre após colisão com BMW na BR 482 em Guaçuí

Com os dados do veículo, a equipe se deslocou até o local e abordou o condutor. Ao ser questionado, ele não apresentou documentos da motocicleta.

Além disso, os agentes constataram a ausência de etiquetas originais de fábrica. Esses indícios reforçaram a suspeita de clonagem do veículo.

Diante da situação, os agentes conduziram o motorista e a motocicleta à delegacia para os procedimentos legais.

A ocorrência contou com a integração entre o CIODES, o sistema de videomonitoramento e as equipes em campo.