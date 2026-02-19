Moto com suspeita de clonagem é apreendida em Cachoeiro
Veículo apresentava indícios de adulteração no chassi e no motor
A Guarda Civil Municipal apreendeu uma motocicleta com suspeita de clonagem em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a GCM, o sistema de videomonitoramento identificou que duas motocicletas com as mesmas características circulavam simultaneamente em Cachoeiro e Cariacica.
Leia também: Ciclista morre após colisão com BMW na BR 482 em Guaçuí
Com os dados do veículo, a equipe se deslocou até o local e abordou o condutor. Ao ser questionado, ele não apresentou documentos da motocicleta.
Além disso, os agentes constataram a ausência de etiquetas originais de fábrica. Esses indícios reforçaram a suspeita de clonagem do veículo.
Diante da situação, os agentes conduziram o motorista e a motocicleta à delegacia para os procedimentos legais.
A ocorrência contou com a integração entre o CIODES, o sistema de videomonitoramento e as equipes em campo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726