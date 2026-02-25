Motorista é flagrado com aves silvestres e acaba preso em Atílio Vivácqua

A Polícia Rodoviária Federal flagrou aves silvestres na BR 101 durante fiscalização realizada na tarde desta terça-feira (24). A abordagem ocorreu por volta das 17h30, no km 425, em Atílio Vivácqua.

Os agentes interceptaram um veículo Fiat Argo Drive 1.0, de cor branca, que trafegava pela rodovia. O automóvel era conduzido por um homem que informou ter saído de Guarapari com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo relato do motorista, ele levou uma pessoa até a capital fluminense. No retorno ao Espírito Santo, afirmou que buscava uma encomenda e que recebeu R$ 1.500 pelo serviço.

No entanto, durante a vistoria no veículo, os policiais encontraram cinco aves silvestres na BR 101 dentro do porta-malas. Além disso, os pássaros estavam acondicionados em gaiolas.

Os animais pertencem à espécie coleiro, ave nativa da fauna brasileira. Ao ser questionado, o condutor admitiu que não possuía autorização nem documentação para realizar o transporte.

Aves silvestres na BR 101 configuram crime ambiental

A legislação ambiental proíbe a captura, o transporte e a guarda de animais da fauna silvestre sem autorização. Além disso, o artigo 29 da Lei nº 9.605/1998 tipifica essa conduta como crime ambiental.

Após constatar a presença de aves silvestres na BR 101 e verificar a ausência de documentação, os policiais deram voz de prisão ao motorista. Em seguida, a equipe conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

A autoridade policial agora analisará o caso e adotará as medidas legais cabíveis. Enquanto isso, os órgãos ambientais competentes avaliarão as condições dos animais resgatados.

A PRF reforça que o transporte irregular de fauna silvestre compromete o equilíbrio ambiental. Além disso, essa prática alimenta o tráfico de animais no país e gera prejuízos à biodiversidade.

A fiscalização na rodovia integra ações permanentes de combate a crimes ambientais. Por isso, os agentes realizam abordagens estratégicas em trechos considerados sensíveis.

A ocorrência envolvendo aves silvestres na BR 101 permanece sob investigação. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos procedimentos legais.