"No ES agressor de mulher não tem vez", afirma Ricardo Ferraço sobre soldado da PM

O vice-governador do Espírito Santo e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço (MDB), manifestou indignação diante do caso de agressão ocorrido na noite deste sábado (21), no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

O episódio envolveu um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, de 32 anos, que foi preso após agredir uma mulher de 27 anos. A vítima também é policial militar. A confusão aconteceu após a participação em um bloco de carnaval.

Em posicionamento nas redes sociais, Ricardo Ferraço classificou o caso como revoltante e inaceitável, destacando a gravidade da situação pelo fato de o agressor integrar uma corporação cuja missão é proteger a população.

“O que aconteceu revolta e entristece. Quando alguém que veste nossa farda, símbolo de proteção e confiança, agride uma mulher, ainda mais uma companheira de profissão, a indignação é ainda maior. Aqui no Espírito Santo agressor de mulher não tem vez! As medidas cabíveis serão adotadas de maneira firme e exemplar. O respeito é inegociável e precisa prevalecer”, ressaltou.

Ricardo Ferraço ainda reforça que, no Espírito Santo, não toleram-se agressões contra mulheres e que todas as medidas cabíveis serão de forma firme e exemplar. Ele ressaltou que o respeito é um valor inegociável e deve prevalecer em qualquer circunstância, sobretudo dentro das forças de segurança pública.

“Aqui no Espírito Santo, nós investimos muito na nossa honrada Polícia Militar para combater o crime, para enfrentar a violência, inclusive a violência contra a mulher. Quando um policial age dessa forma, além de agredir a companheira, cometer um crime, também fere a corporação, desonrando a sua farda”, afirma.

O caso

O caso ocorreu na noite deste sábado (21), no estacionamento de um supermercado no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A PM prendeu um soldado, de 32 anos, após agredir uma mulher, de 27 anos. A vítima também era militar da corporação.

De acordo com o portal G1, uma viatura da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina na região quando deslocou-se para atender a uma denúncia de briga generalizada no estacionamento do estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o casal envolvido na confusão e um amigo dos dois.

Durante a intervenção, portanto, o soldado apresentou comportamento agressivo, resistiu à abordagem policial e ainda ameaçou os militares que atendiam à ocorrência. Diante da situação, os policiais conduziram ele à delegacia para os procedimentos legais.