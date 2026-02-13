Operação flagra pesca ilegal no período de defeso no Espírito Santo

Uma operação contra pesca ilegal no período de defeso no Espírito Santo resultou na apreensão de redes e na abertura de procedimentos administrativos. A ação ocorreu após denúncia anônima registrada pelo Disque 181.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Equipe Náutica do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou a fiscalização em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. As equipes concentraram esforços no combate à pesca de arrasto de fundo motorizado para captura de camarões.

Leia também: PRF reforça Operação Carnaval 2026 com 50% mais agentes e IA

O período de defeso segue de 1º de dezembro a 28 de fevereiro. Durante esse intervalo, a legislação proíbe a pesca de determinadas espécies para garantir a reprodução e a preservação ambiental.

Durante a vistoria na Unidade de Conservação Marítima Costa das Algas, os agentes identificaram rede com aproximadamente 300 metros de extensão. A fiscalização confirmou que o material era utilizado de forma irregular.

Operação contra pesca ilegal apreende redes

Na sequência das ações, a operação contra pesca ilegal no período de defeso no Espírito Santo avançou até a foz do Rio Doce, no município de Linhares. No local, as equipes apreenderam cerca de 4.500 metros de redes instaladas ilegalmente.

Vale destacar que, desde 2016, a pesca na região permanece proibida por determinação do Ministério Público Federal. Ainda assim, os agentes identificaram equipamentos em desacordo com as normas vigentes.

Diante da constatação, o IBAMA recolheu todo o material apreendido e lavrou os autos administrativos. Posteriormente, encaminhará a documentação ao Ministério Público Federal para as providências cabíveis.

Além das medidas legais, os agentes ressaltaram que a pesca irregular compromete o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Do mesmo modo, a prática prejudica comunidades que dependem da atividade pesqueira regulamentada.

Ao final da operação, as equipes transportaram o material até a sede do IBAMA, em Vitória. Lá, o órgão realizará a destinação adequada conforme os protocolos ambientais estabelecidos.

Paralelamente, a Polícia Ambiental reforçou que continuará promovendo fiscalizações ao longo do período de defeso. Segundo os agentes, o apoio da população por meio de denúncias fortalece o combate às infrações ambientais.

Por fim, as autoridades alertaram que o descumprimento das normas ambientais pode gerar sanções administrativas e criminais. Assim, a preservação dos recursos naturais depende da atuação conjunta entre poder público e sociedade.