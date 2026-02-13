PRF reforça Operação Carnaval 2026 com 50% mais agentes e IA

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo no último dia 9 de fevereiro. A ação segue até o dia 23, com foco principal entre 13 e 18 de fevereiro, período de maior fluxo nas rodovias federais.

A operação integra a estratégia nacional da Operação Rodovida. Além disso, a PRF estruturou o planejamento com base na análise de dados históricos de acidentes. Dessa forma, os agentes priorizam trechos com maior índice de ocorrências nas BR-101, BR-262 e BR-259.

Durante o período, a PRF intensificará a fiscalização do consumo de álcool por condutores. A corporação também atuará com rigor contra excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e uso irregular do cinto de segurança. Além disso, os agentes fiscalizarão o transporte correto de crianças.

Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo aposta em tecnologia

A Operação Carnaval 2026 da PRF no Espírito Santo contará com aumento de aproximadamente 50% no efetivo. A corporação deslocou policiais de outras regionais e da Sede Nacional para reforçar a atuação no estado.

Internamente, a PRF mobilizou servidores administrativos para ampliar a capacidade operacional. Assim, a instituição concentra equipes nos horários e trechos de maior risco.

Além do reforço humano, a operação incorpora recursos tecnológicos avançados. A PRF utilizará câmeras com inteligência artificial para identificar infrações como uso de celular ao volante e ausência do cinto de segurança.

A corporação também empregará drones para flagrar ultrapassagens proibidas e manobras perigosas. Paralelamente, radares com registro de imagem intensificarão o controle de velocidade, sobretudo na BR-101 e na BR-262.

Todo o sistema tecnológico está integrado ao Centro de Comando e Controle Regional. O monitoramento ocorre em tempo real e direciona as equipes conforme a necessidade operacional.

Neste Carnaval, a Ecovias Capixaba implantou duas câmeras com tecnologia OCR na BR-101. Os equipamentos realizam leitura de placas, inclusive à noite, por meio de sensores infravermelhos.

Além disso, o sistema identifica automaticamente infrações, mesmo com veículos em alta velocidade. Policiais receberam treinamento específico para operar a tecnologia.

A PRF também adotará restrições temporárias para veículos de carga em rodovias de pista simples. A medida vale nos dias 13, 14, 17 e 18 de fevereiro, em horários específicos.

A restrição se aplica a veículos que ultrapassem limites de largura, altura, comprimento ou peso definidos na Portaria DIOP/PRF nº 12. Fora desses horários, permanecem as regras do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, a PRF orienta motoristas a planejarem a viagem, evitarem álcool e descansarem antes de dirigir. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 191.