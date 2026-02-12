Polícia cria Instagram para ajudar a encontrar desaparecidos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo colocou no ar um novo canal para ajudar a localizar pessoas desaparecidas na Grande Vitória. A Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) criou um perfil oficial no Instagram, @depd_pces, para divulgar casos e orientar a população.

A equipe publica fotos e informações autorizadas pelas famílias. Além disso, compartilha conteúdos que explicam como agir em situações de desaparecimento.

Delegado titular da DEPD, Tarcísio Otoni alerta que muitas famílias ainda acreditam em um mito perigoso. “Não é preciso esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Se houver sinais fora do padrão, a família deve procurar a polícia imediatamente”, afirma.

Segundo o delegado, mudanças bruscas na rotina merecem atenção imediata. Por exemplo, ausência sem aviso, interrupção de contato, abandono de compromissos e objetos pessoais deixados para trás podem indicar risco.

De acordo com a polícia, é necessário registrar o caso por meio de boletim de ocorrência o quanto antes. Para isso, a família pode procurar qualquer delegacia, utilizar a Delegacia Online ou, se preferir, ir diretamente à sede da DEPD, em Vitória.

Além disso, informações sobre o paradeiro podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. Da mesma forma, a delegacia também atende pelo número (27) 99849-4240.

Paralelamente ao Instagram, o Estado mantém o Portal de Pessoas Desaparecidas do Disque-Denúncia 181. A plataforma reúne foto, dados pessoais, local do desaparecimento e número do boletim. Assim que a pessoa reaparece, o sistema atualiza automaticamente as informações.

Com isso, o Espírito Santo amplia os canais de busca e, consequentemente, fortalece o enfrentamento ao desaparecimento de pessoas no Estado.