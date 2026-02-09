Operação Placa Fantasma revela esquema de adulteração de placas no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta segunda-feira, 9, uma ação contra crimes veiculares na Região Metropolitana. A iniciativa integra a Operação Placa Fantasma, que apura adulteração de placas e uso irregular de serviços credenciados.

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A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, com apoio da Guarda Municipal da Serra. As equipes cumpriram sete mandados de busca e apreensão no município da Serra.

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Durante as diligências, os policiais prenderam um casal em flagrante. Além disso, os agentes recolheram materiais que podem comprovar a prática dos crimes investigados. A operação buscou interromper o funcionamento do esquema criminoso.

As investigações apontam que suspeitos utilizaram uma empresa credenciada ao Detran do Espírito Santo. Segundo a apuração, o grupo teria realizado adulterações em placas veiculares de forma irregular.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema permitia alterar dados de identificação dos veículos. Dessa forma, os suspeitos buscavam dificultar a fiscalização e ocultar a origem ilícita de automóveis circulando no estado.

As equipes concentraram as diligências em diferentes bairros da Serra. Entre os locais vistoriados estão Residencial Vista do Mestre, Planície da Serra, Morada de Laranjeiras, Ourimar e Jardim Limoeiro.

Operação Placa Fantasma avança sobre esquema investigado

Durante as buscas, os policiais localizaram documentos, equipamentos e outros materiais relevantes. Esses itens agora integram o inquérito policial em andamento. A análise deve fortalecer as provas reunidas.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Placa Fantasma representa um avanço no combate a crimes patrimoniais. A atuação mira, sobretudo, fraudes que afetam a segurança viária e a rastreabilidade dos veículos.

Além disso, a corporação destaca que a adulteração de placas favorece outros delitos. Entre eles, estão roubos, furtos e clonagem de veículos, que impactam diretamente a população.

Após as prisões, os policiais conduziram os suspeitos à unidade policial responsável. A autoridade de plantão adotou os procedimentos legais cabíveis, conforme a legislação vigente.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. Novas diligências podem ocorrer nos próximos dias, conforme o avanço da análise do material apreendido.

Por fim, a corporação reforça a importância da colaboração da sociedade. Denúncias podem ser feitas de forma anônima, auxiliando no enfrentamento aos crimes veiculares no Espírito Santo.