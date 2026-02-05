Parceria inédita leva desfiles do Carnaval e mata-mata do Capixabão à TV Ales

A TV Ales ampliou sua atuação na cobertura cultural e esportiva do Espírito Santo ao firmar, nesta quarta-feira (4), um convênio com a TVE Espírito Santo. Inclusive, a iniciativa garante a retransmissão do Carnaval Capixaba 2026 e de jogos decisivos do Campeonato Capixaba de Futebol, fortalecendo o acesso do público a eventos tradicionais do estado.

O acordo foi oficializado na sede da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e, assim, integra as grades das emissoras públicas. Com isso, a TV Ales passa a exibir os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial e da Série Ouro do Carnaval de Vitória 2026, além das partidas do mata-mata do Capixabão, a partir das quartas de final.

Segundo o presidente da Ales, Marcelo Santos, a parceria potencializa a difusão do carnaval e do futebol capixabas. Além disso, reforça a transparência institucional e amplia o alcance das ações do Poder Legislativo, levando cultura e esporte à população por meio da TV pública.

“Essa é uma parceria estratégica. Nós estamos potencializando uma parceria, levando o carnaval, levando o futebol, valorizando o futebol capixaba, que é muito importante. (…) Além das informações que nós levamos para os cidadãos, mostrando o papel do deputado, o papel da Assembleia, a transparência da Assembleia e as ações que a gente promove além das paredes do Poder Legislativo, estamos levando cultura, estamos levando esporte. Inclusive, estou muito feliz com essa parceria com a nossa TVE”, afirmou.

TV Ales tem missão no ES

Na mesma linha, o diretor-presidente da Rádio e Televisão Espírito Santo, Igor Pontini, destacou que a união entre as emissoras públicas aumenta a visibilidade dos eventos e contribui para o momento de retomada do futebol capixaba. Dessa forma, a cooperação fortalece tanto a identidade cultural quanto o esporte no estado.

“A TVE e a TV Ales são as emissoras públicas do estado, cada uma com sua missão institucional, e essa parceria potencializa tanto o futebol como o Carnaval capixaba. (…) Isso aumenta a divulgação, a visibilidade. Aliás, isso é importante para esse momento de reconstrução do futebol capixaba, além de potencializar nossa cultura e nosso esporte, o que é estratégico para o nosso Estado”, disse Pontini.

Carnaval Capixaba 2026

Portanto, a retransmissão dos desfiles do Grupo Especial começa às 22h, enquanto a Série Ouro entra no ar às 21h45. Aliás, ao todo, 19 escolas de samba terão seus desfiles exibidos pela TV Ales em parceria com a TVE.

Grupo Especial – Sambão do Povo

Sexta-feira (6): Pega no Samba; Novo Império; Unidos de Jucutuquara; Mocidade Unida da Glória (MUG); Imperatriz do Forte.

Pega no Samba; Novo Império; Unidos de Jucutuquara; Mocidade Unida da Glória (MUG); Imperatriz do Forte. Sábado (7): Rosas de Ouro; Unidos da Piedade; Independente de Boa Vista; Chegou o Que Faltava; Andaraí.

Série Ouro

Sexta-feira (13): Barreiros; Chega Mais; Eucalipto; Tradição; São Torquato.

Sábado (14): Itacibá; Mocidade da Praia; Império; Mocidade Serrana.

Campeonato Capixaba de Futebol

No entanto, o convênio também assegura a retransmissão dos jogos decisivos do Capixabão 2026, sempre às 15h, a partir das quartas de final.

Quartas de final

Ida: 21 de fevereiro

Volta: 28 de fevereiro

Semifinais

Ida: 7 de março

Volta: 14 de março

Final

Ida: 21 de março

Volta: 28 de março

Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).