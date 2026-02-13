PM encontra mochila com drogas em trilha no interior do ES

A Polícia Militar apreendeu uma mochila com drogas apreendida em Santa Maria de Jetibá na manhã desta sexta-feira (13). A ação ocorreu durante patrulhamento da 8ª Companhia Independente no bairro São Luís.

Segundo a corporação, os policiais receberam informações sobre possível comercialização de entorpecentes em uma área de mata próxima a uma igreja da região. Diante da denúncia, as equipes intensificaram as buscas no local indicado.

Durante as diligências, os militares percorreram trilhas e realizaram varredura minuciosa na vegetação. Embora nenhum suspeito tenha sido encontrado, os agentes localizaram uma mochila preta abandonada em uma das trilhas.

Ao abrir o material, os policiais identificaram grande quantidade de entorpecentes. A mochila com drogas apreendida em Santa Maria de Jetibá continha um tablete de maconha pesando aproximadamente 630 gramas.

Além disso, a equipe encontrou uma porção de cocaína com cerca de 204 gramas e outra porção de crack com aproximadamente 155 gramas. Os policiais também apreenderam sete buchas grandes de maconha e 43 pedras de crack já fracionadas.

Mochila com drogas apreendida em Santa Maria de Jetibá estava pronta para venda

A mochila com drogas apreendida em Santa Maria de Jetibá também continha uma balança de precisão. Esse tipo de equipamento geralmente é utilizado para fracionar entorpecentes destinados à comercialização.

De acordo com a Polícia Militar, a forma como o material estava acondicionado indica possível atividade de tráfico na região. No entanto, até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou detido.

Após a apreensão, os militares recolheram todo o material e encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria de Jetibá. A autoridade policial registrou a ocorrência e dará prosseguimento às investigações.

Além disso, a PM reforçou que mantém patrulhamento constante em áreas consideradas sensíveis. A corporação destaca que denúncias anônimas auxiliam no combate ao tráfico de drogas.

Por fim, a Polícia Militar informou que continuará realizando operações preventivas na região. O objetivo é coibir o comércio ilegal de entorpecentes e ampliar a sensação de segurança da população.