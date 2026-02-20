Polícia Civil abre leilão de viaturas com 71 veículos no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo publicou o edital do 1º Leilão de Viaturas de 2026. A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos divulgou o Edital nº 02/2025 nesta quinta-feira (19). Com isso, o processo iniciado no final do ano passado entra na fase final.

Ao todo, o 1º Leilão de Viaturas de 2026 disponibiliza 71 veículos automotores. O certame inclui carros, camionetes e uma motocicleta. A instituição venderá cada veículo em lote individual.

A visitação presencial ocorrerá entre os dias 9 e 13 de março de 2026. Os interessados poderão comparecer das 9h às 15h no Pátio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger). O local fica na Rua Bahia, nº 14, no bairro Jardim América, em Cariacica.

Além disso, o edital completo está disponível no site do leiloeiro oficial responsável pelo certame. Os participantes devem realizar cadastro prévio e habilitação para registrar lances.

1º Leilão de Viaturas de 2026 terá lances exclusivamente on-line

Primeiramente, os lances do 1º Leilão de Viaturas de 2026 ocorrerão exclusivamente pelo site do leiloeiro oficial. Além disso, a etapa final está marcada para o dia 14 de março de 2026, a partir das 9h, também em ambiente on-line.

Quanto aos valores, eles variam conforme o modelo e o ano de cada veículo. Por exemplo, a motocicleta Honda XR 250 Tornado, ano 2004, parte de R$ 3.100. Já a camionete Mitsubishi L200 Triton, ano 2017, possui lance inicial de R$ 26.000.

Além dessas opções, o leilão inclui modelos como Ford Focus, Fiat Strada, Renault Duster e Mitsubishi Motors L200 Triton. Ao todo, o valor mínimo estimado de arrecadação, considerando a soma dos lances iniciais, chega a aproximadamente R$ 830 mil.

De acordo com a comissão organizadora, a instituição venderá todos os veículos no estado em que se encontram. Nesse sentido, será declarado vencedor o participante que apresentar o maior lance por lote.

Segundo a direção da comissão, este é o quarto leilão de viaturas promovido pela instituição. Além disso, a Polícia Civil prevê a realização de mais dois certames até o final de 2026, ampliando a política de renovação da frota.

Por fim, a corporação reforça que os interessados devem consultar atentamente o edital antes de participar. O documento apresenta, de forma detalhada, as regras do certame, os requisitos, as vedações e a listagem completa dos veículos, com fotos, descrições e valores iniciais.

Dessa maneira, o 1º Leilão de Viaturas de 2026 integra a política de gestão patrimonial da instituição e, ao mesmo tempo, busca assegurar processos transparentes, eficientes e alinhados à legislação vigente.