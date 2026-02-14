Polícia Rodoviária Federal recupera veículo irregular em Ibiraçu
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram uma motocicleta com sinais de adulteração na noite desta sexta-feira (13). A ação ocorreu por volta das 21h40, no KM 213 da BR-101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático, lotados na Delegacia de Serra, conduziram a operação durante uma fiscalização de rotina na rodovia federal.
A equipe abordou uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, que era conduzida por um homem de 54 anos. Durante a vistoria técnica, os agentes analisaram minuciosamente os elementos de identificação do veículo. Consequentemente, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais claros de manipulação ilegal em seus dados originais.
Após a confirmação da irregularidade, a guarnição efetuou a apreensão do veículo e a detenção do condutor. A PRF encaminhou a ocorrência para a 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil, localizada em Aracruz.
