Por que todo mundo está apostando nessa loteria? Não fique de fora

A Dupla Sena segue entre as loterias com maior volume de apostas no Brasil. O interesse se explica pelo formato do jogo, que oferece dois sorteios no mesmo concurso, ampliando as possibilidades de premiação com um único bilhete.

Os sorteios ocorrem três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

Como funciona a Dupla Sena

Na Dupla Sena, o apostador escolhe de 6 a 15 números entre 50 disponíveis no volante. Com essa única aposta, participa automaticamente de dois sorteios distintos no mesmo concurso. Em cada sorteio, são seis dezenas. O jogador concorre de forma independente nos dois resultados, podendo ganhar em um ou nos dois sorteios. O valor da aposta mínima, com seis números, permanece em R$ 2,50 em 2026, com reajustes apenas quando o número de dezenas escolhidas aumenta.

Quantos números devo acertar para ganhar na Dupla Sena

A premiação da Dupla Sena começa a partir de três acertos. Em cada sorteio, existem quatro faixas de premiação: três, quatro, cinco ou seis números acertados. Isso significa que, em um mesmo concurso, o apostador pode ganhar prêmio até duas vezes, caso atinja as combinações exigidas nos dois sorteios. Entretanto, o prêmio principal se destina aos acertadores de seis números, enquanto as demais faixas dividem percentuais definidos do valor arrecadado.

Quem fez 3 pontos na Dupla Sena ganha quanto

Quem acerta três números recebe o prêmio da faixa inicial, conhecida como terno. O valor não é fixo e varia conforme a arrecadação total e o número de apostas vencedoras em cada concurso. Em resultados registrados ao longo de 2025 e início de 2026, o prêmio para três acertos costuma ficar abaixo do valor da aposta simples, funcionando como retorno parcial para o jogador, sem gerar lucro direto na maioria dos sorteios.

Como ganho na Dupla Sena

Para ganhar na Dupla Sena, o apostador precisa registrar a aposta em uma casa lotérica credenciada, no site ou no aplicativo oficial da Caixa. Após o sorteio, basta conferir os dois resultados do concurso. Assim, se houver coincidência de pelo menos três números em qualquer um dos sorteios, garante-se o prêmio. As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas marcadas. Na aposta simples, portanto, a chance de acertar seis números é de uma em mais de 15 milhões, enquanto apostas com mais números reduzem essa proporção, com custo maior.