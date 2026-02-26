Prefeitos do Sul do ES se filiam ao Progressistas
Além dos prefeitos da região Sul do Estado, a sigla também confirmou a filiação do deputado federal e pré-candidato à reeleição no pleito deste ano Amaro Neto.
O Partido Progressistas oficializou, nesta quinta-feira (26), a filiação de prefeitos do Sul do Espírito Santo. Entre eles estão Gedson Paulino, de Iconha e Zé Valério, de Jerônimo Monteiro. O ato ocorreu na sede da legenda, em Vitória.
O presidente do Progressistas e da Federação União Progressista (UP) no Estado, deputado federal Da Vitória, abonou as fichas de filiação.
A cerimônia contou ainda com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, do presidente da Assembleia Legislativa e dirigente do União Brasil no Espírito Santo, Marcelo Santos, e do secretário de Estado da Agricultura, Ênio Bergoli.
