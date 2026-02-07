Prêmio de R$ 40 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

O prêmio estimado em R$ 40 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado e movimenta apostadores em todo o país. O concurso acontece à noite, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

A expectativa cresce à medida que o valor acumulado chama a atenção de quem sonha em mudar de vida. Além disso, o montante permite diferentes planos, como quitar dívidas, investir e garantir estabilidade financeira.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O jogador pode registrar o bilhete em casas lotéricas credenciadas ou pelo site e aplicativo da Caixa.

Para participar, o apostador deve escolher de seis a quinze números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, tem valor mínimo definido pela Caixa.

Entretanto, quem deseja aumentar as chances de ganhar pode marcar mais números. Nesse caso, o valor da aposta sobe conforme a quantidade escolhida.

Outra opção bastante procurada é o bolão oficial da Caixa. Nessa modalidade, várias pessoas dividem o custo do jogo e, caso ganhem, repartem o prêmio.

R$ 40 milhões da Mega-Sena

O sorteio da Mega-Sena ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo. Além disso, a Caixa realiza o procedimento com acompanhamento de auditores e acesso ao público.

Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. No entanto, a loteria também paga valores menores para quem acerta quatro ou cinco números.

Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio acumula para o concurso seguinte. Por isso, esse acúmulo costuma elevar ainda mais o interesse dos jogadores.

Especialistas recomendam que os apostadores joguem com responsabilidade. Embora o prêmio seja atrativo, a Mega-Sena depende exclusivamente de sorte.

Ainda assim, muitos brasileiros mantêm a tradição de fazer apostas semanais. Assim, datas específicas, números pessoais e palpites intuitivos orientam as escolhas.

Além das apostas presenciais, o sistema digital da Caixa permite registrar o jogo de forma rápida e segura. Dessa forma, o pagamento pode ser feito por cartão ou internet banking.

Com o sorteio se aproximando, as lotéricas registram aumento no movimento. Portanto, a expectativa gira em torno da possibilidade de um novo milionário surgir neste sábado.