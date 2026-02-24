Presença expressiva de prefeitos e vereadores marca entregas do governo em Colatina

A entrega da primeira etapa da pavimentação da estrada de acesso à comunidade de São Pedro Frio, em Colatina, foi marcada por presença expressiva de prefeitos e vereadores da região. No sábado (21), dez vereadores, sete prefeitos do entorno, além de deputados estaduais e federais, acompanharam o governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço na inauguração de quase 12 quilômetros de pavimentação.

Durante a solenidade, Casagrande destacou que a entrega já vem acompanhada da autorização da segunda etapa, ampliando o alcance do investimento. São quase 12 km e autorizando mais 8,46 km. Ao todo, são mais de R$ 53 milhões aplicados nessa ligação estratégica entre a BR-259 e São Pedro Frio.

Leia também: “No ES agressor de mulher não tem vez”, afirma Ricardo Ferraço sobre soldado da PM

A próxima fase contará com recursos do Novo Acordo do Rio Doce, convertendo reparação em desenvolvimento, emprego e renda.

Caminhos do Campo

A pavimentação integra o programa Caminhos do Campo, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e soma R$ 53,8 milhões nas duas etapas. Ricardo Ferraço ressaltou o ritmo das entregas e o caráter estruturante do programa.

Nesta primeira fase, foram concluídos 11,80 quilômetros, com investimento de R$ 31,4 milhões. Na mesma agenda, foi assinada a ordem de serviço da segunda etapa, que prevê 8,46 quilômetros adicionais e aporte de R$ 22,49 milhões.

Localizado a 40 quilômetros do Centro de Colatina, o distrito de São Pedro Frio se destaca pela paisagem preservada da Mata Atlântica, temperatura amena e vocação para o agroturismo. A nova estrada amplia a segurança, facilita o acesso e fortalece o escoamento da produção, consolidando um corredor logístico regional.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, a obra estrutura eixos rurais essenciais. Reduz custos, melhora o acesso a serviços públicos e impacta diretamente a renda do produtor e a qualidade de vida das famílias do campo.

Os recursos da segunda etapa são da Secretaria de Recuperação do Rio Doce. Segundo Guerino Balestrassi, o acordo pós-Mariana também viabiliza infraestrutura.