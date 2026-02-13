Previsão do tempo no ES: veja onde pode chover nesta sexta
Umidade no litoral norte provoca chuva isolada, enquanto alta pressão mantém tempo firme nas demais regiões
A previsão do tempo no ES indica mudança pontual nas condições climáticas nesta sexta-feira. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã no litoral norte.
Contudo, nas demais regiões do Espírito Santo, o cenário será diferente. Um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto e afasta a possibilidade de chuva.
Além disso, as temperaturas mínimas apresentam elevação em todo o estado. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral.
Na Grande Vitória, o dia terá poucas nuvens e não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Em Vitória, a mínima será de 23 °C e a máxima também alcança 32 °C.
Na Região Sul, o céu permanece com poucas nuvens. Não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 34 °C. Portanto, nas áreas altas, a mínima cai para 20 °C e a máxima atinge 30 °C.
Previsão do tempo no ES aponta estabilidade na maior parte do estado
Na Região Serrana, o sistema de alta pressão mantém o tempo firme. O céu terá poucas nuvens ao longo do dia. Dessa forma, nas áreas menos elevadas, a mínima será de 22 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas altas, a mínima chega a 18 °C, enquanto a máxima alcança 29 °C.
Na Região Norte, o cenário também será de estabilidade. A previsão do tempo no ES aponta poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas variam entre 22 °C e 34 °C.
Na Região Noroeste, o padrão se repete. O céu terá poucas nuvens e não há previsão de precipitação. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 35 °C. Contudo, em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 22 °C e 32 °C.
Já na Região Nordeste, a umidade influencia o trecho litorâneo. A chuva pode ocorrer na madrugada e pela manhã. Entretanto, nos demais períodos, o tempo volta a ficar aberto. As temperaturas variam entre 23 °C e 35 °C.
Dessa forma, a previsão do tempo no ES reforça que a instabilidade será restrita ao litoral norte no início do dia. Nas outras regiões, o predomínio será de sol e temperaturas elevadas.
