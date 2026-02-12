Previsão do tempo: veja onde vai chover no Espírito Santo hoje

A previsão do tempo para esta quinta-feira (12) indica chuva na madrugada e nas primeiras horas da manhã no litoral norte. À tarde e à noite, o tempo volta a ficar aberto. O fenômeno ocorre devido à umidade transportada pelos ventos costeiros.

De acordo com o Incaper, nas demais regiões do Espírito Santo, a atuação de um sistema de alta pressão mantém o tempo firme, sem previsão de chuva.

Assim, na metade sul do estado, as temperaturas sobem ao longo do dia. Portanto, o vento deve soprar fraco a moderado no litoral.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Contudo, em Vitória, a mínima é de 25 °C e a máxima de 33 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Vento fraco a moderado. Dessa forma, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Já na Região Serrana, o dia será de poucas nuvens, sem previsão de chuva. Contudo, nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Mais previsões:

Os moradores da Região Norte podem esperar poucas nuvens e tempo firme. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, há variação de nuvens, com chuva na madrugada e pela manhã no trecho litorâneo, e predomínio de tempo aberto nos demais períodos. Assim, o vento sopra de maneira fraca a moderado. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.