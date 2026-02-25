PRF encontra droga escondida em estepe e prende motorista em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu três quilos de drogas em Itapemirim na madrugada desta terça-feira (24). A ação ocorreu no km 414 da BR 101, durante fiscalização de rotina.

Por volta das 1h30, uma equipe do Núcleo de Operações Especiais realizava abordagem estática no trecho. Nesse momento, os agentes visualizaram um veículo VW Golf Highline, cor prata, ano 2014.

O automóvel seguia no sentido Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Os policiais deram ordem de parada e iniciaram a fiscalização.

O motorista não apresentou documentos pessoais durante a abordagem. Além disso, apresentou versões contraditórias sobre a viagem.

Segundo relato inicial, ele teria ido ao Rio de Janeiro na sexta-feira (20) para turismo. No entanto, não soube informar detalhes sobre hospedagem ou locais visitados.

Diante das inconsistências, os policiais aprofundaram a vistoria no veículo. A equipe solicitou a abertura do porta-malas.

Os agentes perceberam que o pneu estepe estava solto e em mau estado. Além disso, a chave de rodas estava sobre o banco traseiro.

Ao retirar o pneu, a equipe identificou peso anormal e desbalanceamento. Em seguida, questionou novamente o condutor.

Três quilos de drogas em Itapemirim estavam dentro do estepe

Após nova abordagem, o motorista admitiu que transportava entorpecentes no interior do pneu. Em seguida, os policiais abriram o compartimento e localizaram três tabletes.

O material continha cocaína, crack e maconha. Dessa forma, a apreensão somou aproximadamente três quilos de drogas em Itapemirim.

Além disso, o suspeito afirmou que recebeu R$ 1 mil para buscar a droga em uma comunidade no Rio de Janeiro. Segundo ele, o destino final seria o município de Mantenópolis.

Diante dos fatos, os agentes deram voz de prisão ao condutor por tráfico de drogas. Posteriormente, encaminharam o suspeito à Delegacia da Polícia Civil em Itapemirim.

O homem permaneceu ileso durante a ocorrência. Ao mesmo tempo, a equipe apresentou todo o material apreendido à autoridade policial.

A PRF reforça que intensifica fiscalizações na BR 101 para combater o tráfico interestadual. Além disso, destaca que abordagens estratégicas ampliam as chances de interceptar entorpecentes nas rodovias federais.

Por fim, o caso envolvendo três quilos de drogas em Itapemirim seguirá sob investigação. A Polícia Civil analisará os desdobramentos e, se necessário, poderá identificar outros envolvidos na ação criminosa.