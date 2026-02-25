Oportunidades

Procurando emprego? Veja as vagas disponíveis no Sine de Anchieta

Os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Foto: Freepik

Nesta quarta-feira (25), o Sine de Anchieta está com oportunidades de emprego. As vagas disponíveis abrangem diversas áreas e setores.

Dessa forma, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).

Painel de Vagas de 25 FEVEREIRO de 2026.Baixar

