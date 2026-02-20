Projeto Recupera atinge marca expressiva e devolve 674 celulares em 2025 no ES
Iniciativa da Polícia Civil utiliza tecnologia e inteligência para localizar aparelhos furtados ou roubados e fortalecer a segurança pública.
O Projeto Recupera 674 celulares em 2025 e consolida uma estratégia permanente de enfrentamento ao furto e roubo de aparelhos no Espírito Santo. A iniciativa, coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo, utiliza tecnologia e inteligência policial para localizar dispositivos subtraídos e devolvê-los às vítimas.
Criado em 23 de julho de 2024, o programa apresentou crescimento consistente desde o lançamento. Ao todo, o Projeto Recupera 674 celulares em 2025, além de contabilizar 957 aparelhos recuperados nos três anos de atuação.
De acordo com dados oficiais, o segundo semestre de 2024 registrou 386 aparelhos recuperados. No mesmo período de 2025, o número subiu para 392. Assim, o projeto manteve produtividade elevada, mesmo após a concentração de 220 recuperações em julho de 2024.
Projeto Recupera 674 celulares em 2025 e mantém regularidade operacional
Em 2025, a iniciativa distribuiu os resultados de forma mais equilibrada ao longo dos meses. Diferentemente do período inicial, as ações passaram a ocorrer com maior regularidade. Como resultado, novembro de 2025 registrou 124 aparelhos recuperados, número superior ao mesmo mês de 2024.
Além disso, os dados indicam maturidade operacional. A equipe aprimorou ferramentas de rastreamento e intensificou a integração com operadoras de telefonia. Paralelamente, a corporação ampliou a articulação com forças de segurança.
O projeto também adota estratégia de responsabilização e orientação. Quando a equipe identifica aparelhos furtados ou roubados em posse de terceiros, a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana envia intimação pelos canais oficiais. Dessa forma, o cidadão comparece voluntariamente para devolução.
Consequentemente, o Estado combate o crime patrimonial e devolve bens que concentram informações pessoais e profissionais. A ação fortalece a confiança da população nas instituições de segurança.
Distribuição anual e devolução dos aparelhos
No primeiro ano completo de execução, o Projeto Recupera 674 celulares em 2025, com destaque para os meses de abril, junho e novembro. Já em 2026, a iniciativa contabiliza 53 aparelhos recuperados até o momento, o que demonstra continuidade das ações.
Após a localização, as equipes identificam os proprietários e organizam mutirões para devolução. Quando necessário, os aparelhos seguem para os Distritos Policiais responsáveis, onde os donos comprovam a titularidade para retirada.
A Polícia Civil orienta que a população busque informações apenas pelos canais oficiais. A corporação disponibiliza atendimento presencial e contatos telefônicos para esclarecimentos.
Com tecnologia, planejamento e ações regulares, o Projeto Recupera 674 celulares em 2025 e mantém ritmo operacional constante. Assim, a Polícia Civil reforça a política de combate ao furto e roubo de celulares no Espírito Santo.
