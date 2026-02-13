Qualificar ES abre 20 mil vagas em cursos on-line gratuitos; saiba mais

O Governo do Espírito Santo abriu 20 mil vagas em cursos on-line gratuitos por meio do Programa Qualificar ES. A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) iniciou as inscrições para a primeira oferta de 2026, ampliando o acesso à qualificação profissional na modalidade a distância.

As inscrições seguem de 10 a 26 de fevereiro de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do programa (AQUI). Com essa iniciativa, o Estado busca fortalecer a empregabilidade e ampliar as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

Cursos ofertados

Ao todo, o programa disponibiliza 20 mil vagas distribuídas em 20 cursos. Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos, desde que tenham acesso à internet e noções básicas de informática. Além disso, o edital completo e a lista detalhada dos cursos estão disponíveis no site oficial (AQUI), onde o interessado também encontra orientações para a inscrição.

Segundo o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o Qualificar ES cumpre papel estratégico na formação profissional. Ele destaca que o programa leva capacitação gratuita a quem mais precisa e conecta os participantes às novas demandas do mundo do trabalho.

Processo seletivo

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, conforme o limite de vagas de cada curso. Portanto, quem se inscrever primeiro terá mais chances de garantir a vaga. Cada candidato poderá escolher até dois cursos, utilizando um único CPF e um e-mail válido.

Além disso, o programa permite a participação de moradores de outros estados, que poderão ocupar até 5% das vagas em cada curso. A lista de selecionados e suplentes será divulgada no dia 6 de março, também no site oficial.

Sobre o programa

Criado em maio de 2019, o Qualificar ES promove a formação profissional dos capixabas com foco em empregabilidade, empreendedorismo e inovação. Desde então, o Governo do Estado, por meio da Secti, amplia o acesso a cursos gratuitos em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo.

