Quem acertar 4 números no Dia de Sorte ganha quanto?

O Dia de Sorte é uma das modalidades lotéricas administradas pela Caixa Econômica Federal e segue entre as preferidas dos apostadores brasileiros em 2026. Com uma dinâmica simples, escolha de 7 a 15 números entre 1 e 31, além de um Mês da Sorte, o jogo atrai tanto quem busca o prêmio principal quanto quem aposta em faixas menores de acerto. Porém, entre as dúvidas mais recorrentes está o valor pago a quem consegue acertar quatro números no sorteio.

Premiação atualizada para quem faz 4 acertos

Em 2026, a regra permanece inalterada: quem acerta quatro números no Dia de Sorte recebe um prêmio fixo de R$ 5,00 por aposta premiada. Diferentemente das faixas principais, essa faixa intermediária tem valor previamente definido no plano de premiação da Caixa. Assim, independentemente de o concurso estar acumulado ou não, o apostador que fizer quatro acertos garante o recebimento desse valor.

O modelo de prêmios fixos foi justamente para ampliar as chances de retorno ao jogador. Portanto, além dos R$ 5 pagos para quatro acertos, a loteria também distribui R$ 25 para quem faz cinco números e R$ 2,50 para quem acerta apenas o Mês da Sorte, reforçando o caráter acessível do jogo.

Como funciona o pagamento do prêmio

O prêmio de quatro acertos é individual por aposta. Isso significa que cada volante premiado recebe R$ 5, sem rateio entre ganhadores. Caso o jogador opte por marcar mais de sete números, o sistema de desdobramento pode gerar mais de uma combinação vencedora dentro do mesmo jogo, aumentando o total recebido.

Em relação ao resgate, valores baixos, como os pagos por quatro acertos, podem retirar diretamente em casas lotéricas credenciadas ou utilizados como crédito para novas apostas, respeitando as regras vigentes. Entretanto, o prazo máximo para saque é de 90 dias após a data do sorteio.

Sorteios, probabilidades

Os sorteios do Dia de Sorte continuam ocorrendo três vezes por semana. Sempre são às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 20h, no horário de Brasília. A probabilidade de acertar exatamente quatro números em uma aposta simples de sete dezenas é relativamente alta quando comparada a outras loterias.

Importância dos 4 acertos para o apostador

Entretanto, embora o valor de R$ 5 não seja elevado, acertar quatro números no Dia de Sorte representa uma devolução parcial do investimento e mantém o apostador engajado.