Quem são os capixabas ganhadores da Mega Sena?
Ganhadores de Colatina, Iconha, Linhares, Vila Velha e Vitória acertam na terça-feira (24)
O resultado Mega-Sena 2976 Espírito Santo confirmou cinco apostas premiadas no Estado. O concurso foi sorteado na terça-feira (24/02/2026).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Enquanto isso, no Espírito Santo, apostadores comemoraram os acertos na faixa da quina.
Leia também: Quina acumula e prêmio milionário volta ao radar dos apostadores
Cada ganhador capixaba recebeu R$ 27.292,50. As apostas foram simples, com seis números marcados.
Cidades contempladas
Em Colatina, um apostador registrou o jogo por meio de canais eletrônicos. A aposta física garantiu o prêmio individual.
Em Iconha, outro jogador utilizou o Internet Banking da Caixa. Além disso, o bilhete também foi simples e físico.
Já em Linhares, a aposta saiu na Casa Lotérica Movelar Ltda. O prêmio reforça a tradição da cidade em registrar bilhetes premiados.
Em Vila Velha, o sorteado fez a aposta pelo Internet Banking da Caixa. Da mesma forma, em Vitória, outro ganhador utilizou a plataforma digital da instituição.
Portanto, cinco cidades capixabas aparecem na lista de premiados do concurso 2976.
Como funciona o prêmio
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a quinze números entre 60 disponíveis. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas.
Contudo, quem acerta cinco números também recebe prêmio na quina. Foi justamente essa faixa que contemplou os capixabas.
O jogo simples custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marca, maiores ficam as chances. No entanto, o valor da aposta também aumenta.
Prazo para resgate
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso contrário, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Se o valor ultrapassar o limite das lotéricas, o resgate deve ocorrer em uma agência da Caixa.
Enquanto isso, novos concursos seguem movimentando apostadores em todo o país. No Espírito Santo, os recentes resultados reforçam que a sorte pode aparecer em qualquer município.
E, dessa vez, cinco cidades capixabas já têm motivo para comemorar.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726