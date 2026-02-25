Quem são os capixabas ganhadores da Mega Sena?

O resultado Mega-Sena 2976 Espírito Santo confirmou cinco apostas premiadas no Estado. O concurso foi sorteado na terça-feira (24/02/2026).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Enquanto isso, no Espírito Santo, apostadores comemoraram os acertos na faixa da quina.

Leia também: Quina acumula e prêmio milionário volta ao radar dos apostadores

Cada ganhador capixaba recebeu R$ 27.292,50. As apostas foram simples, com seis números marcados.

Cidades contempladas

Em Colatina, um apostador registrou o jogo por meio de canais eletrônicos. A aposta física garantiu o prêmio individual.

Em Iconha, outro jogador utilizou o Internet Banking da Caixa. Além disso, o bilhete também foi simples e físico.

Já em Linhares, a aposta saiu na Casa Lotérica Movelar Ltda. O prêmio reforça a tradição da cidade em registrar bilhetes premiados.

Em Vila Velha, o sorteado fez a aposta pelo Internet Banking da Caixa. Da mesma forma, em Vitória, outro ganhador utilizou a plataforma digital da instituição.

Portanto, cinco cidades capixabas aparecem na lista de premiados do concurso 2976.

Como funciona o prêmio

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de seis a quinze números entre 60 disponíveis. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas.

Contudo, quem acerta cinco números também recebe prêmio na quina. Foi justamente essa faixa que contemplou os capixabas.

O jogo simples custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marca, maiores ficam as chances. No entanto, o valor da aposta também aumenta.

Prazo para resgate

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso contrário, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Se o valor ultrapassar o limite das lotéricas, o resgate deve ocorrer em uma agência da Caixa.

Enquanto isso, novos concursos seguem movimentando apostadores em todo o país. No Espírito Santo, os recentes resultados reforçam que a sorte pode aparecer em qualquer município.

E, dessa vez, cinco cidades capixabas já têm motivo para comemorar.