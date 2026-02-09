Timemania sorteia R$ 5,6 milhões: veja como concorrer ao prêmio e ajudar o seu time

A Timemania volta a movimentar as casas lotéricas e as apostas on-line em todo o país com um prêmio estimado em R$ 5,6 milhões. O concurso desperta o interesse de jogadores do Espírito Santo que buscam concorrer a uma das principais loterias da Caixa Econômica Federal, conhecida pelo formato diferenciado e pela associação com times de futebol.

Para participar, o apostador deve escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração entre as equipes listadas. Ganha quem acertar de 3 a 7 números, além do prêmio específico para quem acerta o time escolhido, mesmo sem pontuar nos números sorteados. As apostas podem ser até as 19h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa.

Os sorteios da Timemania ocorrem três vezes por semana, sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, geralmente a partir das 20h. Os resultados são logo após a realização do concurso, permitindo que os jogadores confiram rapidamente se ganharam.

Em relação à premiação, quem acerta 7 números leva o prêmio principal, que neste concurso está estimado em R$ 5,6 milhões. Já os apostadores que fazem 6, 5 ou 4 acertos recebem valores proporcionais ao número de ganhadores de cada faixa. No caso de 3 acertos, a Timemania paga um valor fixo, atualmente de R$ 3,50, independentemente da arrecadação do concurso. Além disso, acertar apenas o Time do Coração também garante um prêmio fixo ao jogador.

Probabilidades

As chances de ganhar variam conforme a faixa de premiação. A probabilidade de acertar os 7 números da Timemania é de 1 em 26.472.637, o que evidencia o alto grau de dificuldade para levar o prêmio máximo. Por outro lado, as chances melhoram consideravelmente nas faixas menores, como 3 ou 4 acertos, tornando a loteria atrativa para quem aposta com foco em premiações mais frequentes.

No Espírito Santo, as apostas podem ser em qualquer lotérica do estado ou pela internet, com valor mínimo de R$ 3,50. Como em outras loterias, especialistas recomendam que o jogo seja como entretenimento, sempre com planejamento e responsabilidade.