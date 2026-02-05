Quinta de céu aberto? Veja o que diz a previsão do tempo para o ES

O Espírito Santo apresenta um cenário climático de transição nesta quinta-feira (4). Durante a manhã, o céu permanece aberto e o sol brilha em todo o território capixaba. Todavia, a combinação entre as altas temperaturas e a umidade elevada favorece a formação de áreas de instabilidade a partir do período da tarde.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Consequentemente, moradores das regiões Sul, Serrana e de trechos do Noroeste devem se preparar para pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Ao longo da noite, o sistema avança em direção ao litoral sul e alcança a Grande Vitória. Enquanto isso, o extremo norte do estado registra uma leve elevação nas temperaturas máximas, com ventos de intensidade fraca a moderada soprando na orla.

Leia também: Novos alertas do Inmet colocam cidades capixabas em perigo

Grande Vitória e Região Metropolitana Na Grande Vitória, o tempo segue firme até o final da manhã. No entanto, o cenário muda no período noturno, quando o deslocamento da umidade provoca chuvas rápidas e trovões. Na capital, os termômetros oscilam entre 23 °C e 30 °C. De maneira geral, a região metropolitana registra mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Sul e Serrana: Alerta de instabilidade O sul capixaba também desfruta de sol nas primeiras horas do dia. Entretanto, o calor acumulado gera precipitações isoladas já no meio da tarde. Nas cidades litorâneas e de baixa altitude, os índices variam de 23 °C a 34 °C. Já nos municípios localizados nas áreas altas, a temperatura fica mais amena, com mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Outras regiões

Da mesma forma, a Região Serrana segue o padrão de sol matinal e temporais vespertinos. Nas localidades de menor altitude, o calor atinge os 31 °C. Por outro lado, as zonas montanhosas registram a temperatura mais baixa do estado, com mínima de 19 °C, embora a máxima possa chegar aos 30 °C.

Norte, Nordeste e Noroeste Nas regiões Norte e Nordeste, a estabilidade predomina. O céu apresenta poucas nuvens e não há expectativa de chuva. No Norte, a máxima atinge 33 °C, enquanto o Nordeste marca até 32 °C sob ventos moderados.

Já no Noroeste, o tempo demonstra maior variação. Enquanto o sol aparece entre nuvens, os trechos ao sul e oeste da região podem sofrer com trovoadas isoladas após o almoço. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, o clima fica mais fresco, com temperaturas entre 21 °C e 28 °C, contrastando com os 33 °C das áreas mais baixas da região.