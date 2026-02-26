Recorde de atendimentos destaca Patrulha Maria da Penha no ES

A Patrulha Maria da Penha da PMES alcançou, em 2025, o maior número de visitas tranquilizadoras desde a criação do programa. Ao todo, a corporação realizou 18.456 acompanhamentos em todo o Espírito Santo.

O resultado reforça a atuação preventiva da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Além disso, demonstra a ampliação do acompanhamento às mulheres assistidas por medidas protetivas.

Instituído pela Lei Estadual nº 10.558, em 2016, o programa fiscaliza o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência. Ao mesmo tempo, promove acompanhamento contínuo das vítimas, com foco na prevenção de novos episódios de violência.

A Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção da Mulher coordena as ações da Patrulha Maria da Penha da PMES. A unidade especializada atua de forma integrada com o Poder Judiciário e demais órgãos da rede de proteção.

Patrulha Maria da Penha da PMES amplia atuação preventiva

As visitas tranquilizadoras consistem em acompanhamento presencial às mulheres que possuem medida protetiva ativa. Durante o atendimento, os policiais orientam, realizam escuta qualificada e verificam o cumprimento das determinações judiciais impostas ao agressor.

Além disso, a presença da patrulha fortalece a sensação de segurança das assistidas. Ao mesmo tempo, a ação inibe possíveis descumprimentos das medidas estabelecidas pela Justiça.

Segundo dados da corporação, o crescimento do número de visitas ao longo dos anos confirma a consolidação do programa. Dessa forma, a Patrulha Maria da Penha da PMES tornou-se instrumento essencial na rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher.

Consequentemente, o acompanhamento sistemático permite identificar situações de risco e agir preventivamente. Assim, a Polícia Militar amplia a proteção e contribui para reduzir reincidências.

Além da fiscalização, a PMES destaca que o trabalho inclui orientação sobre canais de denúncia. Do mesmo modo, a equipe reforça a importância de buscar apoio institucional sempre que necessário.

Com mais de 18 mil visitas em 2025, a Patrulha Maria da Penha da PMES reafirma o compromisso com a proteção das mulheres capixabas. Portanto, a corporação mantém atuação contínua e integrada para garantir o cumprimento da legislação e a segurança das vítimas.