Resultado da Mega-Sena concurso 2971: seis apostas do Sul do ES faturam prêmio

A Mega-Sena voltou a acumular no concurso 2.971, sorteado na noite desta terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal ficou novamente sem ganhadores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com isso, o valor destinado ao próximo concurso deve aumentar, mantendo a expectativa dos apostadores em todo o país. Entretanto, apesar da ausência de vencedores na faixa principal, a Caixa Econômica Federal registrou milhares de apostas premiadas nas faixas secundárias, incluindo ganhadores no Espírito Santo.

Leia também: Lotofácil 3610: apostas de 7 cidades diferentes do ES levam prêmios

Na faixa de cinco acertos, 33 apostas em todo o Brasil levaram prêmio individual de R$ 65.041,25. Contudo, a quadra, com quatro números corretos, teve 2.294 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$ 1.542,26.

Os números sorteados foram 01, 27, 39, 40, 46 e 56.

Apostas premiadas no Espírito Santo

O Espírito Santo aparece entre os estados com apostas premiadas na quadra da Mega-Sena. Ao todo, seis apostas feitas em municípios capixabas acertaram quatro dezenas no concurso 2.971. Os prêmios foram entre jogos simples e bolões, tanto em casas lotéricas físicas quanto por canais eletrônicos.

Portanto, as apostas vencedoras no estado foram nas seguintes cidades:

Atílio Vivacqua – aposta simples, registrada na Lotérica Marapê

– aposta simples, registrada na Lotérica Marapê Cachoeiro de Itapemirim – bolão feito na Lotérica Novo Parque

– bolão feito na Lotérica Novo Parque Guaçuí – aposta simples realizada por canais eletrônicos

– aposta simples realizada por canais eletrônicos Ibatiba – aposta simples feita via canais eletrônicos

– aposta simples feita via canais eletrônicos Vargem Alta – aposta simples registrada na Lotérica Flor da Colina

– aposta simples registrada na Lotérica Flor da Colina Venda Nova do Imigrante – aposta simples na Lotérica Venda Nova

Cada uma dessas apostas levou o prêmio de R$ 1.542,26, valor destinado à faixa de quatro acertos.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena é a principal loteria do país e permite ao apostador escolher de 6 a 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante. Dessa forma, o prêmio principal é pago a quem acerta as seis dezenas, mas também há premiações para quem faz quatro ou cinco acertos.

Entre as facilidades oferecidas pela Caixa estão:

Surpresinha : o sistema escolhe os números automaticamente

: o sistema escolhe os números automaticamente Teimosinha: a mesma aposta concorre por vários concursos consecutivos

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Assim, quanto maior a quantidade de dezenas marcadas, maior o valor da aposta e também as chances de premiação.

Bolão aumenta chances de premiação

Outra alternativa bastante utilizada é o Bolão da Mega-Sena, que permite apostas em grupo. O valor mínimo de um bolão é R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00, podendo reunir de 2 a 100 participantes, conforme a quantidade de números escolhidos.

Entretanto, as cotas podem ser diretamente nas lotéricas ou pelo portal Loterias Online da Caixa, com a incidência de tarifa de serviço adicional.

Pagamento dos prêmios

Os prêmios de apostas feitas pelo Internet Banking Caixa, independentemente do valor, devem ser resgatados presencialmente nas agências da instituição. Para o saque, é necessário apresentar documento oficial com CPF e o comprovante da aposta. O resgate, portanto, pode ser feito pelo titular ou por procurador legalmente autorizado.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nos próximos dias, com prêmio acumulado e novas expectativas entre os apostadores capixabas e de todo o Brasil.