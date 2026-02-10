Resultado da Quina: prêmio acumula e vai a R$ 15 milhões

O resultado da Quina 6949, divulgado na noite da última segunda-feira (9), terminou novamente sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio destinado a quem acertar as cinco dezenas acumulou e passou a valer R$ 15 milhões para o próximo concurso. A expectativa inicial era de que o prêmio chegasse a R$ 14 milhões, mas nenhuma aposta conseguiu cravar todos os números sorteados.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio foi no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, sob a coordenação da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das Loterias Caixa. Como ocorre tradicionalmente, o sorteio foi ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube, por volta das 21h, no horário de Brasília, permitindo que apostadores de todo o país acompanhassem em tempo real.

Leia também: Aposta do ES fatura prêmio principal da Lotofácil; mais de meio milhão de reais

Números sorteados na Quina 6949

As dezenas sorteadas no concurso 6949 foram:

21 – 51 – 60 – 67 – 73

Apesar da combinação divulgada, nenhuma aposta registrada conseguiu acertar os cinco números exigidos para conquistar o prêmio máximo da modalidade. Com isso, o valor acumulado segue integralmente para o próximo sorteio.

Prêmio principal acumulado novamente

A ausência de ganhadores na faixa principal fez com que o prêmio acumulasse pela segunda vez consecutiva, elevando ainda mais o interesse dos apostadores. A Quina é conhecida por oferecer sorteios frequentes e prêmios atrativos, o que contribui para o aumento do volume de apostas quando o valor principal se aproxima de cifras milionárias.

Mesmo sem vencedor na primeira faixa, o concurso contemplou apostadores em outras categorias, garantindo distribuição de prêmios conforme as regras estabelecidas pela Caixa.

Houve ganhadores na 2ª faixa da Quina?

Sim. A 2ª faixa da Quina, destinada aos apostadores que acertam quatro dezenas, teve ganhadores no concurso 6949. Esses participantes dividiram o montante reservado para a categoria, com valores definidos a partir do rateio oficial. Além disso, também foram registradas apostas nas faixas de três e dois acertos, reforçando que, mesmo com o prêmio principal acumulado, a loteria segue com premiações para jogadores em diferentes níveis de acerto.

Quem pode participar dos concursos das Loterias Caixa?

Podem participar dos concursos das Loterias Caixa todas as pessoas maiores de 18 anos. As apostas podem ser em casas lotéricas ou por meio dos canais digitais oficiais da Caixa, como o site e o aplicativo. Na Quina, o apostador pode escolher de cinco a quinze números, entre os 80 disponíveis no volante. Quanto maior a quantidade de dezenas marcadas, maior o custo da aposta e também as chances de premiação.

Quando será o próximo sorteio?

Portanto, o próximo sorteio da Quina está marcado para esta terça-feira (10). A modalidade conta com seis sorteios semanais, de segunda a sábado. As apostas podem ser até as 19h do dia do concurso, e o prêmio estimado é de R$ 15 milhões, podendo variar conforme a arrecadação final.