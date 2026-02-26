Romeiros percorrem 100 km a pé do Sul do ES até o Convento da Penha
Os fiéis iniciam a peregrinação após a missa de envio, marcada para as 12h, na comunidade de Quarto Território, no interior do município.
A fé volta a ganhar as estradas do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (27). Cerca de 100 romeiros de Alfredo Chaves iniciam a 26ª edição da Romaria de São José do Quarto Território e percorrem aproximadamente 100 quilômetros a pé até o Convento da Penha, em Vila Velha. Assim, a tradição mantém viva uma das mais conhecidas manifestações religiosas da região.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a organizadora e participante Larissa Tomazini Magnago, os fiéis iniciam a peregrinação após a missa de envio, marcada para as 12h, na comunidade de Quarto Território, no interior do município.
Leia também: Um dos templos mais antigos do Brasil fica no Sul do ES; conheça
Em seguida, às 16h, os romeiros recebem uma bênção na Igreja Matriz, na sede de Alfredo Chaves. Depois disso, eles retomam a caminhada com previsão de chegada ao Convento da Penha às 9h de domingo (01/03), quando participarão da missa.
Romaria até o Convento da Penha
A romaria surgiu a partir de uma promessa feita por um morador da comunidade de Quarto Território. No início, pouco mais de 30 pessoas participaram da caminhada. No entanto, ao longo dos anos, o número de fiéis cresceu. Com isso, transformou o evento em uma importante expressão de devoção popular no Sul do Estado.
Atualmente, a peregrinação conta com o apoio de diversas instituições. A Polícia Urbana de Vitória, a Prefeitura de Vila Velha, a Polícia Militar de Guarapari e de Alfredo Chaves, além da Rodosol e do DER, acompanham o trajeto. Além disso, moradores das cidades por onde os romeiros passam oferecem suporte durante o percurso.
Dessa forma, a Romaria de São José do Quarto Território reforça o espírito comunitário e a tradição religiosa que une municípios capixabas em um mesmo propósito: caminhar juntos movidos pela fé.
Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726