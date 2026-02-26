Romeiros percorrem 100 km a pé do Sul do ES até o Convento da Penha

A fé volta a ganhar as estradas do Espírito Santo a partir desta sexta-feira (27). Cerca de 100 romeiros de Alfredo Chaves iniciam a 26ª edição da Romaria de São José do Quarto Território e percorrem aproximadamente 100 quilômetros a pé até o Convento da Penha, em Vila Velha. Assim, a tradição mantém viva uma das mais conhecidas manifestações religiosas da região.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a organizadora e participante Larissa Tomazini Magnago, os fiéis iniciam a peregrinação após a missa de envio, marcada para as 12h, na comunidade de Quarto Território, no interior do município.

Leia também: Um dos templos mais antigos do Brasil fica no Sul do ES; conheça

Em seguida, às 16h, os romeiros recebem uma bênção na Igreja Matriz, na sede de Alfredo Chaves. Depois disso, eles retomam a caminhada com previsão de chegada ao Convento da Penha às 9h de domingo (01/03), quando participarão da missa.

Romaria até o Convento da Penha

A romaria surgiu a partir de uma promessa feita por um morador da comunidade de Quarto Território. No início, pouco mais de 30 pessoas participaram da caminhada. No entanto, ao longo dos anos, o número de fiéis cresceu. Com isso, transformou o evento em uma importante expressão de devoção popular no Sul do Estado.

Atualmente, a peregrinação conta com o apoio de diversas instituições. A Polícia Urbana de Vitória, a Prefeitura de Vila Velha, a Polícia Militar de Guarapari e de Alfredo Chaves, além da Rodosol e do DER, acompanham o trajeto. Além disso, moradores das cidades por onde os romeiros passam oferecem suporte durante o percurso.

Dessa forma, a Romaria de São José do Quarto Território reforça o espírito comunitário e a tradição religiosa que une municípios capixabas em um mesmo propósito: caminhar juntos movidos pela fé.

Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.